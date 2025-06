Par Eraldo Souza

Cette semaine, les étudiants de l'université de Columbia ont poursuivi une tradition de protestation qui remonte au moins aux années 1950. Le Hamilton Hall, qui abrite le bureau du doyen, a été investi et rebaptisé Hind Hall en hommage à Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans qui a été tuée cette année par des chars israéliens alors qu'elle attendait que les services d'urgence arrivent jusqu'à elle.

Déployant une grande banderole à l'entrée du bâtiment, les étudiants ont manifesté leur opposition à la guerre d'Israël contre Gaza et aux investissements de leur université dans un certain nombre d'entreprises ayant des liens commerciaux avec Israël.

La manifestation a duré moins de 24 heures, la police ayant été envoyée par les administrateurs pour déloger et arrêter les étudiants.

Par le passé, les autorités semblaient plus tolérantes à l'égard de la contestation. Un demi-siècle plus tôt, en avril 1968, le Hamilton Hall avait été occupé plus longtemps par des étudiants protestant contre la guerre du Viêt Nam.

À l'époque, une barricade empêchait Henry Coleman de quitter son bureau. Un membre des Étudiants pour une société démocratique l'a décrit comme « un athlète très sympathique qui a été un bien meilleur doyen que ce à quoi tout le monde s'attendait ».

Manifestations en 1968

Coleman, doyen par intérim du Columbia College, a dû passer toute la nuit dans le Hamilton Hall, occupé par des étudiants protestataires opposés à l'affiliation de l'université à l'Institute for Defense Analysis (Institut d'analyse de la défense). Ce groupe de réflexion favorable à l'armement a soutenu l'engagement des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam. Les étudiants se sont également opposés à la construction en cours d'un gymnase à Harlem, que beaucoup considéraient comme une installation ségrégationniste.

Entre le 23 et le 30 avril, le mouvement étudiant a occupé le bâtiment, créant un précédent pour l'activisme auquel appartiennent aujourd'hui les centaines d'étudiants de Columbia arrêtés par la police de New York le 30 avril 2024, soit 56 ans plus tard.

Pendant qu'ils occupaient le bâtiment, les manifestants l'ont rebaptisé « Malcolm X Liberation College », après que des étudiants blancs solidaires ont accepté de quitter le bâtiment pour s'assurer que les revendications des étudiants noirs seraient entendues.

Le 30 avril, la police a mis fin à l'occupation en pénétrant dans le bâtiment par des tunnels souterrains et en arrêtant plus de 700 personnes. Les policiers frappent ensuite les étudiants à coups de matraque et traînent certains d'entre eux sur les marches en béton de l'une des bibliothèques de l'université.

En mai 1968, un mois plus tard, 250 étudiants occupent à nouveau le Hamilton Hall pour protester contre la suspension de 130 étudiants à la suite du mouvement d'avril. Mais cette fois, la police a agi plus rapidement, mettant fin à l'occupation dix heures plus tard. L'université a également suspendu tous les manifestants impliqués.

Poursuivant la même tradition de résistance à la guerre du Vietnam, les étudiants ont réoccupé le hall en 1972, se barricadant à l'intérieur et verrouillant les portes avec des chaînes. Une semaine plus tard, la police a de nouveau évacué le bâtiment. Cette fois-ci, personne n'a été arrêté, mais une injonction du tribunal a été mise en place pour interdire l'occupation des bâtiments de l'université.

Les années 80 et 90

La guerre du Viêt Nam prend fin en 1975, mais les associations d'étudiants de Columbia et de Barnard College poursuivent leur action, en s'attaquant désormais aux investissements de l'université dans des sociétés opérant en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid.

Menés par des étudiants noirs, les manifestants ont assuré en 1985 la plus grande occupation de l'histoire du bâtiment. Ce n'est qu'au bout de trois semaines que les étudiants ont quitté le Hamilton Hall, avant qu'une décision de justice ne les y oblige. La même année, le conseil d'administration de Columbia a voté la vente de toutes les actions de l'université dans les sociétés américaines opérant en Afrique du Sud.

Au cours des années 1990, le Hamilton Hall a de nouveau été le théâtre de manifestations. Alors que Columbia prévoyait de transformer le théâtre Audubon et la salle de bal où Malcolm X avait été assassiné en 1965 en centre biomédical, les étudiants ont bloqué le bâtiment pendant moins d'une journée en 1992.

Après l'occupation initiale, les manifestants ont quitté le bâtiment et ont marché jusqu'à Broadway, où ils ont temporairement bloqué la circulation. Leurs revendications n'ont cependant pas été satisfaites et certains d'entre eux ont fini par être suspendus par l'université.

Quatre ans plus tard, en 1992, 100 manifestants ont occupé le bâtiment pendant quatre jours pour exiger la création d'un département d'études ethniques.

L'occupation s'est terminée par un accord garantissant un espace pour les programmes d'études asiatiques et hispaniques sur le campus. Le célèbre Centre d'étude de l'ethnicité et de la race de l'université a été créé trois ans après l'occupation.

Solidarité avec la Palestine

Le Hamilton Hall a été occupé à des moments clés de l'histoire américaine, et cette fois-ci n'a pas fait exception à la règle. Alors qu'Israël confirme qu'il va lancer une invasion terrestre à Rafah, les étudiants activistes des États-Unis et du monde entier ont forcé l'attention du public à se tourner vers Gaza.

La répression policière de cette semaine rappelle fortement la répression des années 1960, mais pas la façon dont Columbia a évité de mobiliser la police pour faire face à l'occupation du Hamilton Hall depuis 1972. Au cours de cette période, les mesures répressives de l'université consistaient principalement en des suspensions et des menaces d'expulsion.

Au-delà des murs de l'université, le recours aux injonctions des tribunaux contre les occupations était également une stratégie courante. Mais, probablement sous la pression des donateurs pro-israéliens, cette administration a rompu avec la tradition.

À l'exception des manifestations contre l'apartheid de 1985, les occupations ont toujours eu lieu pendant les années électorales. Cette année, probablement plus que dans tout autre cas dans le passé, l'occupation du Hamilton Hall aura un impact majeur sur le scrutin.

Les occupations du Hamilton Hall ont toujours été menées par des étudiants noirs et des étudiants de couleur, qui sont les plus touchés par les brutalités et les violences policières aux États-Unis. Leur soutien aux candidats qui prônent le démantèlement ou l'abolition de la police ne fera que croître dans les mois à venir, et leur volonté de se rendre aux urnes pour réélire le président américain Joe Biden diminuera très probablement.

Les militants et leurs sympathisants n'oublieront pas que ce qui s'est passé à Hamilton Hall cette semaine a été rendu possible par un président, un gouverneur et un maire démocrates.

Il en va de même pour les jeunes électeurs en général, dont 51 % soutiennent un cessez-le-feu à Gaza. Bien que seulement 37 % des jeunes électeurs préfèrent l'ancien président Donald Trump à Joe Biden, moins de la moitié des jeunes Américains prévoient de voter cette année. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le président actuel.

Sur les réseaux sociaux, les militants et leurs sympathisants ont déclaré qu'ils n'oublieraient pas que ce qui s'est passé au Hamilton Hall cette semaine a été rendu possible par un président démocrate, un gouverneur démocrate et un maire démocrate qui disposent de majorités confortables à l'assemblée de l'État, à la chambre de l'État et au conseil municipal.

En choisissant le 30 avril, comme en 1968, pour libérer le Hamilton Hall, Columbia a peut-être commis une erreur stratégique : Au milieu des commémorations de la fête du travail dans le monde entier, le 1er mai, d'autres manifestations prennent forme.

Alors que la répression ne fait qu'amplifier le mouvement, il reste à voir quel sera l'impact de la fin de l'année universitaire. Pour l'heure, les manifestations semblent préfigurer un long été de résistance contre la guerre.

L'auteur, Eraldo Souza dos Santos, est spécialisé dans l'histoire mondiale des mouvements sociaux. Il est futur Klarman Fellow in Government à l'Université de Cornell et futur Assistant Professor of Criminology, Law and Society à l'Université de Californie, Irvine.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

