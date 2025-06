Par Muhammad Shakombo

La saveur salée de l'océan Indien était aussi familière à Mohammed Kassim que les battements de son propre cœur.

Ayant grandi à Gazi, une ville endormie nichée sur la côte kenyane, l'océan n'était pas seulement une source de vie - c'était son terrain de jeu, sa salle de classe et son monde tout entier.

Kassim passait son enfance pieds nus sur le sable chaud, ramassant des coquillages et pêchant tout en s'émerveillant de la tapisserie vibrante de la vie sous les vagues turquoise. Mais en grandissant, un changement s'est opéré dans les eaux autrefois familières de Gazi.

Le rythme des marées, autrefois prévisible, semblait désormais erratique. Les violentes tempêtes, dont il n'avait jamais entendu parler dans son enfance, sont devenues monnaie courante.

Les mangroves verdoyantes, bouclier vital contre la fureur de la mer, ont commencé à reculer. Les mangroves ont été remplacées par des étendues de terre dénudée, véritables puits de carbone, qui contiennent plus de carbone que les forêts terrestres de la planète.

Après avoir terminé ses études secondaires, Kassim a fait le « saut de la foi », quittant les rives familières de Gazi mais ressentant toujours l'appel des « mystères de l'océan ».

« Le Kenya Marine and Fisheries Research Institute, un phare de la connaissance, est devenu ma première salle de classe. C'est là, entouré de scientifiques dévoués, que j'ai commencé à démêler l'écheveau complexe de la vie sous les vagues", explique Kassim à TRT World.

Poussé par une insatiable curiosité d'enfant, il s'est lancé dans une nouvelle aventure à l'université Kenyatta, la deuxième plus ancienne université publique du Kenya.

« Cinq ans plus tard, serrant contre moi mon diplôme durement gagné en sciences de la mer, je savais que j'étais enfin prêt à rentrer chez moi, non seulement en tant que fils de la baie de Gazi, mais aussi en tant que sa voix scientifique », explique Kassim.

Son beau-père, Rama Salim, un poissonnier, a eu du mal à comprendre l'intérêt de Kassim pour les sciences de la mer. Kazi se souvient qu'il lui disait : « La mer te fournit, mon fils », d'une voix rauque après une dure vie en mer. Pourquoi chercher le savoir dans les livres alors que l'océan détient toutes les réponses ?

Cependant, les connaissances que Kassim a glanées au cours de ses études n'étaient pas destinées à « prendre la poussière sur une étagère ».

Le changement climatique

« Alors que le rythme des marées et les cris des oiseaux de mer étaient les berceuses de mon enfance », explique Kassim, « une compréhension plus profonde s'est épanouie en moi. La science est devenue le langage pour expliquer les changements que je ressentais dans notre maison. Elle a révélé le coupable : le changement climatique ».

L'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques erratiques faisaient des ravages dans les écosystèmes délicats de différentes formes de vie, notamment les poissons, les crabes, les crevettes et les mangroves, que Kazi appelle les « sentinelles silencieuses » de la côte.

Kassim, qui a déjà joué sur ces rivages, se souvient d'un sentiment d'« urgence » à sauvegarder « l'élément vital de notre communauté ».

C'est ainsi qu'il est retourné dans les mangroves, cette fois-ci entièrement équipé.

« En tant que biologiste marin, je disposais d'une nouvelle arme : la science. C'est une responsabilité que j'ai acceptée avec enthousiasme, déterminé à protéger le berceau qui m'a nourri et qui a nourri d'innombrables autres personnes", explique-t-il.

Kassim a commencé à travailler sur le terrain il y a deux ans et a rejoint le projet Mikoko Pamoja. Cette initiative communautaire vise à encourager à long terme la restauration et la protection des mangroves par le biais de l'engagement et de la participation de la communauté.

Elle comprend des activités de conservation, de sensibilisation et de vente de crédits carbone pour les mangroves.

Bien que bien intentionné, Kassim explique que le projet a dû faire face à une bataille difficile.

L'ancienne génération, ancrée dans la tradition, se méfiait des mangroves, les associant à des marées traîtresses et à des dangers latents. Désillusionnés par des années de diminution des stocks de poissons, les jeunes ne voyaient guère d'espoir dans la plantation d'arbres.

Kassim explique qu'il n'a pas réussi à convaincre certains membres de la communauté de ses bonnes intentions. Cela l'a poussé à expliquer le rôle vital que les mangroves pouvaient jouer en tant que refuge durable pour les poissons.

« Protégez les mangroves aujourd'hui, et vos filets seront pleins demain », se souvient-il avoir dit aux membres de la communauté.

Mais Kassim a également profité de l'occasion pour souligner d'autres vertus de son projet de conversation.

« Des mangroves en bonne santé sont un bouclier contre la fureur de la mer. Elles protègent nos côtes des tempêtes, ce qui signifie protéger nos maisons et nos familles", explique M. Kassim. « Elles attirent même des visiteurs désireux d'admirer leur beauté, une occasion de faire du tourisme responsable qui remet de l'argent dans nos poches.

Au bout d'un certain temps, la douce persistance du biologiste marin a commencé à ébranler le scepticisme de la communauté. Il a trouvé des alliés auprès des jeunes générations d'enfants, dont la fascination pour le monde marin reflétait la sienne, et qui ont fini par se rallier à la cause de la protection de l'environnement.

Kassim a également gagné le respect bienveillant des anciens après avoir présenté des données scientifiques en même temps que la sagesse ancestrale, démontrant ainsi que la tradition et le progrès pouvaient coexister.

Le fils de Gazi, qui est rentré chez lui, s'est vu décerner des distinctions notables, notamment le titre de « Personnalité de l'année 2023 » décerné par les Nations unies, parmi d'autres.

Par un après-midi caniculaire, alors que Kassim dirigeait un groupe de volontaires pour la plantation de nouveaux plants de palétuviers sur les 615 hectares visés à ce jour, une silhouette familière a émergé de l'ombre d'un grand baobab.

Il s'agit de son beau-père, dont le visage usé par le temps est empreint de curiosité et d'inquiétude. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les vasières, Kassim a vu une lueur de compréhension dans les yeux de son beau-père.

Développement communautaire

Alors que le projet Mikoko Pamoja ne cesse de prendre de l'ampleur, Kassim coordonne la logistique tandis que la communauté se mobilise.

Les femmes ont formé des groupes d'entraide et des projets d'assainissement de l'eau ont vu le jour. La vente importante de crédits carbone, environ 25 000 USD, a permis de revitaliser les écoles et de stimuler les événements sportifs pour les jeunes.

Les jeunes hommes ont également acquis de nouvelles compétences en matière de gestion de l'écotourisme, devenant ainsi des gardiens autonomes du littoral régénéré.

Gazi Bay, qui était autrefois une ville au bord du précipice de ce que de nombreux membres de la communauté considéraient comme un désespoir environnemental, a commencé à se transformer.

Cependant, le changement ne s'est pas fait sans difficultés. La lutte contre le changement climatique n'est pas facile. Kassim et sa communauté nouvellement inspirée ont persévéré en s'adaptant, en innovant et en trouvant leur force dans leur effort collectif.

Trois ans plus tard, Gazi Bay témoigne du pouvoir de l'action communautaire.

Les riches mangroves vertes, qui n'étaient plus qu'un souvenir en voie de disparition, s'étendent comme un bras protecteur le long de la côte. Les marées, autrefois erratiques, semblent avoir trouvé un nouveau rythme. Les stocks de poissons, nourris par un écosystème sain, ont commencé à se reconstituer.

Plus important encore, un esprit d'espoir et de propriété a été restauré, réchauffant les cœurs des habitants de Gazi.

Kassim regarde la vaste étendue de l'océan Indien depuis son rivage familier, n'étant plus seulement un fils de Gazi, mais le « gardien de la mangrove ».

« Le combat est loin d'être terminé, mais Gazi, avec des mangroves régénérées et une communauté unie, est prête à affronter l'avenir, une marée à la fois ».

L'auteur, Muhammad Shakombo, est un journaliste multimédia basé à Nairobi qui réalise des reportages sur le changement climatique, la santé mentale et la religion.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp