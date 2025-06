Par Sylvia Chebet

Après cent ans d'attente depuis le tournoi de 1924, la flamme olympique est arrivée en France, pays hôte des Jeux olympiques de 2024.

La flamme des Jeux olympiques de Paris 2024 a été allumée à Olympie, berceau des Jeux olympiques dans la Grèce antique, le 16 avril, marquant la dernière ligne droite des sept années de préparatifs avant le début des Jeux, le 26 juillet.

« La torche olympique est un énorme symbole des Jeux olympiques », explique à TRT Africa Martin Keino, un ancien athlète olympique qui a contribué à battre sept records du monde d'athlétisme.

« Elle signifie le début du plus grand événement sportif au monde, qui rassemble les meilleurs athlètes.

L'actrice grecque Mary Mina, qui joue le rôle de grande prêtresse, a allumé la torche pour le premier porteur, le champion olympique d'aviron grec Stefanos Ntouskos, à l'aide d'une flamme allumée lors d'une répétition au temple d'Héra, vieux de 2 600 ans.

Un miroir parabolique aurait normalement dû être utilisé, mais cela a été rendu impossible en raison du ciel nuageux.

Après une courte course, il a transmis la flamme à Laure Manaudou, triple médaillée olympique de natation et responsable du relais de la flamme olympique à Paris, en tant que représentante de la ville hôte.

« Quel honneur d'être le premier porteur français de la flamme », a déclaré Laure Manaudou.

« C'est d'autant plus spécial pour moi que j'ai un lien très fort avec ce pays où ma carrière sportive a pris un tournant décisif. Porter la flamme sur le sol d'Olympie, origine antique des Jeux, me rappelle beaucoup de souvenirs et d'émotions. Je suis très fière d'avoir représenté la France lors de cette cérémonie d'allumage de la flamme qui marque le début du compte à rebours des Jeux", a-t-elle ajouté.

Après un relais de 11 jours à travers la Grèce, la flamme a été remise aux organisateurs des Jeux de Paris dans le stade panathénaïque d'Athènes, site des premiers Jeux de l'ère moderne en 1896.

Elle a ensuite traversé la Méditerranée à bord d'un trois-mâts, le « Belem », et est arrivée sur le sol français à Marsaille le 8 mai.

La flamme doit parcourir la France pendant 68 jours, pour aboutir à l'allumage de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, le 26 juillet.

La flamme renvoie aux Jeux olympiques de l'Antiquité, lorsqu'une flamme sacrée brûlait pendant toute la durée des Jeux, une tradition qui a été reprise en 1936 pour les Jeux olympiques de Berlin.

Depuis lors, des athlètes célèbres (en activité ou à la retraite) ayant réalisé d'importants exploits sportifs ont été sélectionnés pour être les derniers coureurs du relais de la flamme olympique et ont donc l'honneur d'allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture.

Cette année, 11 000 relayeurs participent au relais de la Grèce à la France.

Keino se souvient de l'expérience extatique qu'il a vécue en 2008 lorsqu'il a assisté aux Jeux olympiques de Pékin.

Le passage du témoin et l'allumage de la flamme olympique ont été des moments inoubliables. « C'était vraiment incroyable, et je m'en souviens encore aujourd'hui », dit-il.

La chance d'être porteur de la flamme est encore plus incroyable - une expérience que son père, Kipchoge Keino, a savourée.

« Il a été honoré aux Jeux olympiques de Rio 2016 et il a été le premier, certainement du Kenya et de l'Afrique, à porter la flamme et à être honoré au début des Jeux olympiques. »

L'aîné Keino, figure légendaire de l'arène sportive kényane, a établi la norme pour le pays avec un talent athlétique remarquable avec son or olympique historique en 1968.

« C'était une grande affaire, un grand honneur pour lui d'être reconnu de cette manière ».

L'importance de la flamme olympique dépasse toutefois l'énigmatique extravagance à l'intérieur du stade où elle est allumée.

Lors de la cérémonie de remise de la flamme, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré que la flamme était un symbole d'espoir dans un monde rempli de désespoir.

« En ces temps difficiles, où les guerres et les conflits se multiplient, les gens en ont assez de la haine, de l'agressivité et des nouvelles négatives auxquelles ils sont confrontés jour après jour », a déclaré M. Bach dans son discours.

« Nous aspirons à quelque chose qui nous rassemble, à quelque chose d'unificateur, à quelque chose qui nous donne de l'espoir. La flamme olympique que nous allumons aujourd'hui est le symbole de cet espoir.

Les Jeux olympiques, a déclaré M. Bach, « sont le seul événement qui rassemble le monde entier dans une compétition pacifique », a-t-il ajouté : « Il est possible de se livrer à une compétition acharnée et de vivre en même temps pacifiquement sous un même toit ».

