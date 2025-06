"Campeones, campeones, olé, olé, olé!", chantent les supporters de la Maison Blanche dans les rues de la capitale.

Leur club chéri, décevant deuxième la saison passée à dix longueurs du Barça, est désormais assuré de récupérer le trône de Liga pour la troisième fois sur les cinq dernières saisons, récompensant un exercice quasi-parfait et une insolente domination.

Avec 27 victoires et une seule défaite à quatre journées de la fin du championnat, le géant espagnol compte 13 points d'avance sur Gérone, son nouveau dauphin, avec seulement 12 points à récolter, et est donc mathématiquement champion.

Samedi après-midi, le Real se présentait face au relégable Cadix qu'il a battu 3-0. Les socios de la Maison Blanche ont commencé à célébrer, après la défaite de leurs ennemis barcelonais quasiment deux heures plus tard. Ils ont pu exulter pour de bon, dans une pluie de klaxons.

Toujours avec son flegme légendaire et son sourcil levé, Carlo Ancelotti avait pourtant appelé les siens à attendre le week-end prochain:

"Si on doit célébrer on célébrera dimanche. En attendant on rentre à la maison, tranquille, en pensant à mercredi".

