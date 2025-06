Par Brian Okoth

En début de semaine, deux des plus grands musiciens africains - Davido et Wizkid - se sont affrontés en ligne, provoquant l'enthousiasme de leurs millions de fans qui ont débattu pour savoir qui des deux était le plus grand artiste.

Rappelons d'abord ce qui s'est passé. Les fans de Wizkid se sont rendus sur les réseaux sociaux pour lui demander de sortir une nouvelle chanson.

En réponse, le 30 avril, le musicien a partagé sur le réseau social X une vidéo d'un homme à genoux implorant une faveur, et a demandé à ses fans de le supplier avec la même énergie que l'homme dans la vidéo.

Des millions de dollars en publicité

Le hic, c'est que l'homme qui supplie à genoux ressemble à Davido.

Les fans de Davido n'ont pas apprécié le tweet et une avalanche de commentaires sur le message de Wizkid a attiré l'attention de Davido, qui a réagi.

Davido a déclaré qu'il avait "cessé de gaspiller" sa notoriété pour quelqu'un dont la carrière musicale s'est terminée en queue de poisson.

Davido a suggéré que répondre à Wizkid de manière non professionnelle mettrait en péril les millions de dollars américains qu'il a reçus en endossement.

Les fans prennent parti

La réponse du musicien a alimenté le débat, les fans prenant parti, ce qui a propulsé les noms des deux artistes au sommet des tendances du X.

Mais qui de Davido ou de Wizkid est le roi ultime de la musique afrobeats ? Il n'y a pas de réponse définitive.

Cependant, examinons les réalisations de ces deux artistes immensément talentueux. Et nous allons les mettre face à face dans cette comparaison.

Davido, âgé de 31 ans, a enregistré quatre albums studio au cours de sa carrière qui s'étend sur plus d'une décennie. Wizkid, âgé de trente-trois ans et dont la carrière s'étend également sur plus d'une décennie, compte quant à lui cinq albums studio.

Flux sur Spotify

Sur la plateforme de streaming musical Spotify, Wizkid est le deuxième plus grand nombre de streams parmi les musiciens d'origine africaine, derrière French Montana, né au Maroc, qui compte au moins 9,6 milliards de streams.

Wizkid compte plus de 6,7 milliards de streams. Davido, quant à lui, compte au moins 1,8 milliard de streams sur Spotify.

Les données sont arrêtées au mois d'avril 2024. Sur la plateforme de streaming vidéo YouTube, les chansons de Davido ont été regardées au moins 1,7 milliard de fois, tandis que celles de Wizkid l'ont été 1,3 milliard de fois.

Wizkid a remporté au moins 88 prix en carrière, dont des Grammy Awards, des World Music Awards, des MTV Europe Music Awards, quatre BET Awards et des Billboard Music Awards.

Des salles de concert pleines à craquer

Davido, quant à lui, a remporté au moins 69 prix en carrière, notamment les BET Awards, les Channel O Music Video Awards et les MTV Africa Music Awards.

Les deux artistes ont rempli de grandes salles de concert, Wizkid devenant le premier musicien africain à remplir le Royal Albert Hall de Londres (Royaume-Uni), d'une capacité de 6 000 places, en octobre 2017.

Davido, quant à lui, a été la tête d'affiche d'un concert au Capital One Arena de Washington, aux États-Unis, d'une capacité de 20 000 places, lors de la tournée de son album record "Timeless" en juin 2023.

Sur les principales plateformes de médias sociaux Facebook, X, Instagram et TikTok, Davido compte au moins 54,4 millions de fans, tandis que Wizkid en compte au moins 40 millions.

Le meilleur des meilleurs

Sur Spotify, le meilleur album de Davido est "Timeless" avec 413 millions de streams, tandis que l'album le plus streamé de Wizkid est "Made in Lagos : Deluxe Edition" avec 805 millions de streams.

Sur Boomplay, les chansons de Davido ont été écoutées 638 millions de fois, tandis que celles de Wizkid ont été écoutées 396 millions de fois.

Il est clair que ces deux artistes sont les meilleurs des meilleurs dans un domaine hautement compétitif où l'excellence est la norme minimale acceptable.

Lequel d'entre eux vous convient le mieux ?

