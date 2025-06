Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé sera accueilli par des acclamations et des applaudissements nourris lorsqu'il pénétrera sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir. Mbappé quitte le club cet été après sept saisons, en espérant que le voyage se termine par un triomphe en Ligue des champions à Wembley le 1er juin.

Mais avant tout, Mbappé tentera d'organiser une remontée lors du match retour de la demi-finale contre le Borussia Dortmund, après avoir été mené 1-0 à l'aller en Allemagne la semaine dernière.

L'attaquant français a été décevant à l'aller et le PSG attend maintenant une forte réaction du meilleur buteur de l'histoire du club pour combler le déficit, surtout après qu'il n'a pas marqué lors de ses deux dernières apparitions contre Dortmund.

« Nous sommes confiants dans notre capacité à revenir sur ce score et à nous qualifier pour la finale », a déclaré Mbappé dimanche, cité par les médias français.

Pour soutenir Mbappé, le PSG dispose d'une grande puissance de feu en attaque, avec des joueurs comme Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani.

L'entraîneur Luis Enrique a d'autres soucis en défense après que l'ancien défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a été exclu pour le reste de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Cette blessure est un coup dur pour le PSG, qui a encaissé 14 buts dans la compétition cette saison, mais qui a finalement stabilisé le cœur de sa défense avec le duo Marquinhos et Hernandez.

Hernandez est sorti blessé la semaine dernière contre Dortmund et a été remplacé par Lucas Beraldo, le manque d'expérience du remplaçant brésilien étant évident.

Luis Enrique devra donc envisager de le titulariser ou de faire confiance à Milan Skriniar, qui revient de blessure et manque de compétition et de rythme. Une autre option serait d'associer Danilo Pereira à Marquinhos pour ajouter de la force et de la présence dans les airs, en particulier sur les coups de pied arrêtés de Dortmund.

Une défense solide sera à nouveau cruciale pour le PSG, qui affronte une équipe dotée de grandes qualités offensives et de 11 buteurs différents sur la scène européenne cette saison.

Le vainqueur affrontera le Real Madrid ou le Bayern Munich en finale à Londres. Les deux vieux rivaux ont fait match nul 2-2 en demi-finale aller en Allemagne.

Le PSG, qui a bénéficié d'une journée de repos ce week-end après avoir remporté le titre de champion de France, n'a jamais gagné la plus grande compétition européenne de clubs. Dortmund a remporté le titre en 1997.

