Par Brian Okoth

Sarkodie est l'un des musiciens modernes les plus célèbres du Ghana.

Âgé de 38 ans, il est considéré par une partie de ses fans, et même par les médias spécialisés dans le divertissement, comme le rappeur le plus rapide d'Afrique. Cette affirmation est toutefois discutable.

Le musicien est né le 10 juillet 1985 à Tema, ville du sud-est du Ghana. Il est le quatrième d'une famille de cinq enfants, et son nom de naissance est Michael Owusu Addo.

Sarkodie a suivi une éducation de base à Tema, puis a obtenu une licence en design graphique à l'IPMC University College, également au Ghana.

Débuts en tant que rappeur "underground"

L'artiste a commencé sa carrière musicale en tant que rappeur clandestin, en participant à des concours de rap organisés par une station de radio ghanéenne.

C'est au cours de ce concours qu'il a été présenté à un producteur de musique renommé, Hammer of The Last Two.

Hammer a aidé Sarkodie à enregistrer quelques chansons, qui ont été bien accueillies par ses fans ghanéens.

En septembre 2009, le rappeur américain Busta Rhymes a donné un concert à Accra, la capitale du Ghana, et Sarkodie faisait partie des musiciens locaux qui se sont produits aux côtés de l'artiste.

Premier rappeur africain à remporter un BET award

L'année suivante, les chansons "Push" et "Baby" de Sarkodie se sont classées en tête des hit-parades au Ghana.

Son album intitulé "Rapperholic", sorti en 2012, a permis à Sarkodie d'obtenir sa première nomination au BET, puis une victoire dans la catégorie "Best International Act".

Le musicien est ainsi devenu le premier rappeur africain à remporter un prix BET et le premier Ghanéen à le faire.

Sarkodie remportera à nouveau un BET award dans la catégorie "Best International Flow" en 2019. Il est également le rappeur africain le plus nommé aux BET awards.

Discours à la Harvard Business School

Le rappeur a remporté 108 prix sur les 195 fois où il a été nommé dans différents concours de divertissement, dont 28 trophées aux Ghana Music Awards.

"You Go Kill Me", "Adonai" et "No Kissing Baby" figurent parmi les chansons les plus populaires de Sarkodie.

En 2016, le rappeur a été invité par la Harvard Business School à donner une conférence aux étudiants sur les défis auxquels les musiciens africains sont confrontés dans leur carrière.

Au-delà des frontières, Sarkodie a collaboré avec Victoria Kimani (Kenya), Patoranking, Runtown et Burna Boy (Nigeria), Diamond Platnumz (Tanzanie) et AKA (Afrique du Sud), entre autres.

Parmi les musiciens les plus riches d'Afrique

Sarkodie rappe souvent dans son dialecte natal, le twi, qui fait partie du groupe de langues akan parlées par le peuple ashanti dans le sud du Ghana.

Plusieurs organismes internationaux, dont Forbes et The Guardian, ont classé Sarkodie parmi les meilleurs et les plus riches musiciens d'Afrique.

Outre la musique, le rappeur possède une ligne de vêtements appelée Sark by Yas, qu'il a fondée en 2013.

Selon plusieurs sources, sa valeur nette avoisinerait les 7 millions de dollars américains. Sarkodie a épousé sa femme, Tracy, en juillet 2018. Ils ont deux enfants ensemble.

