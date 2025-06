Le comité central du Frelimo, qui compte quelque 250 membres, a élu M. Chapo face à trois autres candidats internes, dans une décision surprise annoncée à l'issue de plus de deux jours de débats intenses, plusieurs votes successifs et enfin le retrait de son plus proche rival.

Daniel Chapo, ex-professeur de sciences politiques et présentateur de radio, est gouverneur de la province centrale d'Inhambane depuis 2016. À 47 ans, il est le premier candidat présidentiel du Frelimo à être né après l'indépendance du Portugal en 1975.

"Avec l'élection de son candidat à la présidence, le Frelimo a fait un pas important pour préparer sa victoire aux élections d'octobre", a déclaré le président Nyusi dimanche soir tard, clôturant le congrès extraordinaire du parti près de la capitale Maputo.

Le Frelimo a remporté toutes les élections nationales depuis l'indépendance et contrôle aussi une grande majorité des autorités provinciales et locales.

La Constitution empêche Nyusi, 65 ans, de briguer un troisième mandat le 9 octobre, lorsque les Mozambicains éliront aussi leur Parlement et autorités provinciales.

Nyusi a exhorté le Frelimo à "apporter tout notre soutien à Daniel Chapo", après une élection interne qui a vu le plus proche rival de Chapo, Roque Silva, perçu comme le successeur naturel de Nyusi, se retirer de la course à la dernière minute et démissionner de son poste de secrétaire général du Frelimo.

M. Chapo a promis d'être le candidat de l'unité. S'adressant à la presse à l'issue du congrès, il a promis de "travailler avec chaque couche de la société, la jeunesse, les femmes, les hommes, et les anciens combattants".

La victoire écrasante du Frelimo lors des élections générales de 2019 avait été contestée par le plus grand parti d'opposition, la Renamo, un ancien groupe rebelle. Renamo et Frelimo ont mené une guerre civile (1977-1992) qui a dévasté l'économie et fait près d'un million de morts.

En octobre dernier, plusieurs personnes ont été tuées lors de manifestations monstres pour dénoncer les résultats jugés truqués des élections locales. La police avait ouvert le feu sur les manifestants dans plusieurs villes.

La Renamo, dénonçant des fraudes et revendiquant notamment une victoire à Maputo, avait appelé à manifester après que le Frelimo ait été déclaré vainqueur dans 64 des 65 municipalités en jeu.

Le pays avait placé de grands espoirs dans les vastes gisements de gaz naturel découverts au large de la province septentrionale du Cabo Delgado en 2010.

Mais une guérilla menée depuis 2017 par des groupes armés jihadistes liés au groupe État islamique a mis un coup d'arrêt à cette exploitation.

Plus de 5.000 pe rsonnes ont été tuées et près d'un million ont dû fuir leurs foyers depuis le début des violences.

