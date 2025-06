Par Kristian Alexander

Le lien entre la santé mentale et la guerre est profond, affectant ceux qui sont directement impliqués dans les zones de conflit et ceux qui les observent de loin.

Dans le cas de la longue et brutale offensive militaire israélienne à Gaza, où des civils innocents sont souvent pris entre deux feux, l'impact sur la santé mentale peut être dévastateur.

Un rapport publié en 2022 par Save the Children, une organisation non gouvernementale internationale basée à Londres qui défend les droits de l'enfant, révèle des informations troublantes sur les effets de la guerre et des déplacements de population sur les enfants palestiniens.

L'étude, intitulée "Piégés : L'impact de 15 ans de blocus sur la santé mentale des enfants de Gaza", détaille les effets néfastes du blocus imposé à Gaza depuis 2007 et constate que le bien-être psychosocial des enfants et des personnes qui s'occupent d'eux à Gaza s'est considérablement dégradé.

La levée du blocus mettrait fin à une partie du stress subi par ces enfants, mais des ressources seraient encore nécessaires pour renforcer leur capacité à faire face aux effets à long terme du traumatisme.

Un scénario sombre

Un article de la revue World Psychiatry intitulé "Mental health consequences of war : a brief review of research findings" note que "les guerres ont joué un rôle important dans l'histoire de la psychiatrie à plusieurs égards. C'est l'impact psychologique des guerres mondiales, sous la forme d'un choc d'obus, qui a favorisé l'efficacité des interventions psychologiques au cours de la première moitié du XXe siècle".

Le choc des obus est aujourd'hui connu sous le nom de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et n'est qu'un des nombreux troubles psychologiques qui affectent les personnes vivant dans des zones de conflit.

À Gaza, par exemple, les habitants sont constamment exposés au hurlement des sirènes et aux explosions.

À tout moment, des familles peuvent être contraintes de fuir. Elles peuvent être témoins de violences ou voir leur maison détruite. Cette situation constante de lutte ou de fuite entraîne des niveaux élevés d'hormones de stress telles que le cortisol, qui ont des effets délétères sur la prise de décision.

L'anxiété, la dépression et le stress chronique sont des diagnostics courants chez les personnes exposées à la guerre.

La mort est l'un des événements les plus traumatisants qu'une personne puisse vivre, et la guerre à Gaza fait chaque jour de nouveaux morts. Le traumatisme collectif lié à la perte d'êtres chers et à la destruction généralisée peut entraîner un chagrin compliqué et une détresse émotionnelle.

En outre, la guerre en cours à Gaza perpétue un cycle de traumatisme, car chaque nouvelle vague de violence ravive les traumatismes passés et approfondit les blessures existantes.

Même les personnes qui suivent les événements de la guerre à l'étranger peuvent éprouver une détresse psychologique.

Le flux constant de nouvelles et d'images de souffrance et de destruction peut entraîner un phénomène connu sous le nom de "stress traumatique secondaire" ou "fatigue de la compassion".

Cet état reflète les symptômes du syndrome de stress post-traumatique et peut affecter toute personne qui devient profondément empathique à l'égard des victimes de ces conflits.

Le sentiment d'impuissance et de frustration lié à l'impossibilité d'apporter une aide directe ou d'influencer des résolutions pacifiques peut encore aggraver ces sentiments.

"L'acte de témoigner peut être lourd... mais il peut aussi faire des ravages et conduire à l'épuisement professionnel s'il n'est pas géré correctement", explique le Dr Hala Alyan, psychologue clinicienne américano-palestinienne basée à New York et spécialisée dans les traumatismes.

"Dans ce cas précis, lorsque les gens se sentent terriblement impuissants, ce témoignage est absolument chargé de traumatisme."

Pour certains, cette détresse empathique peut conduire à l'activisme ou à des actions caritatives afin d'essayer d'avoir un impact positif. Cependant, même ces efforts bien intentionnés peuvent devenir des sources de stress et d'épuisement en l'absence d'un soutien émotionnel adéquat.

Une guerre pas comme les autres

Le blocus et les restrictions de circulation à Gaza créent un ensemble unique de facteurs de stress.

La région est l'une des plus densément peuplées au monde, et cette promiscuité, surtout en période de bombardements constants, peut donner aux citoyens l'impression d'être pris au piège.

Une grande partie de la population de Gaza a moins de 18 ans et beaucoup d'entre eux n'ont pas la résistance nécessaire pour faire face à des conflits aussi violents et aussi longs. Cela pourrait avoir des effets à long terme après la guerre, surtout si celle-ci s'éternise.

La guerre civile syrienne, la guerre de Bosnie (1992-1995) et le génocide rwandais (1995) présentent des similitudes avec Gaza aujourd'hui. Dans tous ces conflits, des maisons, des écoles et des hôpitaux ont été bombardés.

Cette perte d'infrastructures civiles perturbe la vie quotidienne des citoyens et plus la routine est interrompue, plus il est difficile de repartir sur de nouvelles bases.

Toute guerre provoque également des déplacements de population et, par conséquent, l'éclatement des communautés, qui sont essentielles à la stabilité psychologique.

Les conséquences à long terme de la guerre sur la santé mentale dépendent des expériences individuelles. L'intensité, la longévité et le nombre de morts du conflit sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte.

Une étude réalisée en 2019 sur la guerre de Bosnie a révélé que "l'effet cumulatif des traumatismes de guerre sur la détresse mentale persistait plus de dix ans après la guerre et le déplacement".

Victoria Uwonkunda, survivante du génocide rwandais, a décrit sa "maladie invisible" à la BBC en 2021.

"Elle déclenche des crises de panique qui peuvent survenir à tout moment et qui me font lutter pour respirer. Je suis généralement couverte d'une fine couche de sueur froide lorsqu'elles s'apaisent, alors que je me bats pour revenir à mon état 'normal'".

La campagne actuelle n'est pas la première fois que de nombreux habitants de Gaza sont soumis à la guerre.

Certains, qui ont vécu des événements tels que la Grande Marche du retour ou les guerres de Gaza de 2008-2009 et 2014, ont développé des stratégies d'adaptation, mais beaucoup de personnes souffrant de SSPT seront déclenchées par la reprise de la violence.

Quand les soignants ont besoin de soins

La guerre en cours à Gaza a pratiquement anéanti le système de santé. Les hôpitaux ont été réduits à l'état de ruines et les fournitures médicales ont été bloquées au moment même où la demande de services de santé mentale est la plus forte.

Les médecins, les autres professionnels de la santé et les travailleurs humanitaires travaillent dans des conditions dangereuses au sein d'un système sous-financé et surchargé.

Le conflit actuel n'a fait qu'intensifier ces besoins, les prestataires de soins de santé mentale étant confrontés au double défi de faire face à leurs propres traumatismes tout en essayant d'aider les autres.

Médecins du Monde est une organisation humanitaire internationale qui se consacre à la fourniture de soins médicaux aux populations vulnérables.

L'organisation a mis en garde contre le fait que les Palestiniens présentent un niveau élevé de problèmes de santé mentale et qu'une grande partie de la population, en particulier les enfants, a un besoin urgent de services de santé mentale et de soutien psychosocial.

Un cessez-le-feu créerait un environnement dans lequel les professionnels de la santé mentale pourraient travailler plus librement et en toute sécurité, ce qui permettrait d'étendre les services et d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.

L'expérience des régions sortant d'un conflit, comme les Balkans et le Rwanda, souligne l'importance de déployer rapidement des services de santé mentale et de soutien psychosocial après la cessation des hostilités.

Ces services doivent être culturellement adaptés, tenir compte des traumatismes et être accessibles à tous les segments de la population, en particulier aux enfants qui ont été touchés de manière disproportionnée.

L'auteur, Kristian Alexander, est Senior Fellow et directeur du programme de sécurité internationale et de terrorisme à Trends Research & Advisory. Il est conseiller auprès de Gulf States Analytics, une société de conseil en risques géopolitiques basée à Washington. Il a travaillé comme professeur assistant au Collège des sciences humaines et sociales de l'Université Zayed à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Disclaimer : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.