Le FRELIMO, le parti au pouvoir au Mozambique, a annoncé que Daniel Chapo serait son candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre.

Le FRELIMO gouverne ce pays d'Afrique australe depuis son indépendance en 1975 et espère que M. Chapo conduira le parti à une nouvelle victoire lors de l'élection du 9 octobre.

« Le feuilleton de la spéculation est terminé, y compris la spéculation sur le troisième mandat », a déclaré le président Filipe Nyusi à la télévision d'État dimanche, écartant la perspective d'une nouvelle participation aux élections.

« Nous devons tous nous unir autour du camarade Daniel Francisco Chapo, dans la marche exigeante vers la victoire électorale en octobre prochain », a déclaré M. Nyusi.

La constitution mozambicaine limite le mandat du président à deux périodes de cinq ans. Toutefois, les médias ont spéculé sur le fait que M. Nyusi briguerait un troisième mandat après sa réélection à la tête du parti en 2022.

Ancien animateur de radio

Figure relativement peu connue de la politique nationale, M. Chapo est le gouverneur de la province d'Inhambane, dans le sud du Mozambique. Il a remporté 225 voix (environ 94 %) exprimées par le comité central du parti, selon un communiqué du parti.

« Nous allons travailler avec toutes les couches sociales », a déclaré M. Chapo à la télévision après sa victoire.

Ancien animateur radio, M. Chapo est né en 1977, ce qui fait de lui le premier candidat du FRELIMO né après l'indépendance du pays.

Il est titulaire d'un diplôme de droit et d'une maîtrise en gestion du développement et a occupé plusieurs fonctions politiques, notamment en tant qu'administrateur des districts de Nacala et de Palma.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp