La joie de franchir la porte de la cuisine ou de s'appuyer sur un rebord de fenêtre pour cueillir des herbes fraîches et ajouter une touche de saveur locale à un repas fait depuis longtemps partie de l'imagerie de la "maison de rêve".

Mais dans les villes et les agglomérations animées, où les appartements ont souvent la taille d'une grande cabine, ce luxe n'est plus accessible qu'à une minorité de chanceux.

Le concept traditionnel du potager, qui repose sur la terre et l'espace extérieur, est-il devenu trop pratique ? Heureusement, non.

L'hydroponie, science vieille de plusieurs siècles qui consiste à faire pousser des plantes dans une solution nutritive à base d'eau au lieu de terre, fait son retour en tant qu'alternative réalisable et durable au potager, tout en tenant compte des contraintes de la vie moderne.

En Afrique, l'hydroponie est aujourd'hui largement pratiquée comme un système efficace et productif qui permet de cultiver des produits frais dans sa cuisine ou son salon, indépendamment de la saison ou de l'espace extérieur.

Meschac Agbeanon, technicien agricole basé à Cotonou, au Bénin, appartient à une nouvelle race d'agro-entrepreneurs qui ont su tirer parti des avantages de la culture hydroponique pour créer des entreprises évolutives.

"Les fermes urbaines, les jardins verticaux, les toits verts et les serres offrent la possibilité de cultiver des produits frais localement, de réduire les transports et de rapprocher l'agriculture des citadins", explique M. Agbeanon à TRT Afrika.

Agricenter Express, sa société de produits et de services agricoles basée au Bénin, est spécialisée dans la recherche d'opportunités pour les petits producteurs.

L'entreprise effectue une analyse approfondie du marché agricole, en examinant la demande, les tendances, la concurrence et les besoins des consommateurs afin d'orienter les stratégies des clients.

Une bonne installation hydroponique comprend un espace pour les plateaux et les accessoires afin de maintenir la plante debout tout au long de sa croissance, des paniers perforés pour éviter la stagnation de l'eau, un système d'oxygénation pour chaque cuve et une solution nutritive (eau à laquelle ont été ajoutés divers minéraux sous forme ionique).

Les adeptes de l'hydroponie vantent l'efficacité qualitative de cette méthode, qui permet en outre de résoudre certains des problèmes les plus urgents du jardinage traditionnel, tels que les parasites, les maladies et la nécessité de désherber.

Grâce à la culture hydroponique, il est possible de cultiver des herbes, des légumes verts et même des fruits dans un environnement contrôlé, à l'abri des maladies et des parasites présents dans le sol.

Une longue histoire

Des preuves historiques établissent un lien entre l'hydroponie et les anciennes techniques de culture africaines, en particulier en Égypte. x

Bien avant que le terme "hydroponie" ne soit inventé au XXe siècle par le Dr William F. Gericke de l'université de Californie, les anciens Égyptiens étaient reconnus comme des pionniers de la culture hors-sol.

Ils cultivaient leurs produits en utilisant les eaux du Nil, riches en nutriments, une technique similaire à l'hydroponie, qui est un amalgame de deux mots : "hydro", qui signifie eau, et le terme grec "ponos", qui signifie travail.

Les crues annuelles du Nil déposent un limon fertile sur les rives du fleuve, créant ainsi un système d'irrigation naturel qui permet aux plantes de pousser sans être en contact direct avec le sol.

C'est au Dr Gericke que l'on doit d'avoir fait progresser le concept et d'avoir étendu ses expériences de laboratoire à des cultures commerciales pratiques en plein air. Il a fait sensation en faisant pousser des plants de tomates de 25 pieds de haut dans son jardin, en utilisant uniquement de l'eau et des nutriments.

Les résultats de son expérience ont incité à poursuivre les recherches dans ce domaine, ce qui a donné naissance aux systèmes hydroponiques modernes.

Le botaniste allemand Julius von Sachs et l'agrochimiste Wilhelm Knop ont mis au point la première formule standard de solutions nutritives solubles dans l'eau qui créent un environnement idéal pour la croissance des plantes sans utiliser de terre.

L'embarras du choix

Il existe plusieurs systèmes hydroponiques, tels que la solution nutritive, le film nutritif, la mèche et la culture en pots suspendus. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Le choix dépend des cultures souhaitées, des contraintes d'espace et des ressources disponibles", explique Agbeanon.

En Éthiopie, le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont encouragé la population à pratiquer la culture hydroponique dans le contexte de trois décennies de sécheresse intermittente.

"Nos équipes ont mis en place cette pratique dans la région de Waghimra, où la faible disponibilité de pâturages pour les animaux est l'un des principaux problèmes rencontrés par la population, dont 90 % dépendent de l'élevage et de l'agriculture", indique une étude réalisée en 2020 par l'ONG Action contre la faim.

Dans l'un de ses rapports publiés en 2021, la Banque mondiale cite l'hydroponie comme l'une des activités entropiques à explorer pour lutter contre la pauvreté, le chômage ou encore le changement climatique.

"Les ressources naturelles de notre planète ne peuvent plus supporter la pression exercée par l'agriculture sur l'environnement, notamment en ce qui concerne l'alimentation animale. Pour inverser les tendances actuelles, nous devons inventer un modèle de production radicalement disruptif et résilient".

Le rapport plaide également en faveur de l'élevage d'insectes et de la culture hydroponique pour compléter les pratiques agricoles conventionnelles.

"Combinées à d'autres investissements dans l'agriculture intelligente face au climat, ces technologies font partie d'une gamme de solutions prometteuses pour aider les pays d'Afrique et d'ailleurs à rendre leurs systèmes agricoles plus durables et moins émetteurs de gaz à effet de serre", déclare Juergen Voegele, vice-président de la Banque mondiale pour le développement durable.

Si l'hydroponie peut être utilisée pour cultiver un large éventail d'espèces agricoles et végétales qui poussent dans le sol, les scientifiques ont constaté que certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces techniques.

Il s'agit notamment de la laitue, couramment utilisée dans les salades. Les légumes à feuilles tels que les épinards et le chou frisé se prêtent également à la culture hydroponique, mais pas exclusivement.

Il en va de même pour les herbes aromatiques telles que le basilic, le persil, la ciboulette, la coriandre et la menthe.

