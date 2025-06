Au Kenya, le bilan est particulièrement lourd, avec plus de 229 victimes signalées.En Somalie, plus de 160 000 personnes ont été touchées par les inondations, avec plus de 37 000 déplacées ou relogées.

Les autorités locales au Kenya ont également déclaré que plus de 285 000 personnes ont été affectées à travers le pays.

OCHA a souligné son soutien à la réponse gouvernementale, précisant avoir aidé plus de 126 000 personnes avec de l’eau, de l’assainissement, et distribué de la nourriture, de l’argent, des services de santé, ainsi que des abris d’urgence à plus de 26 000 personnes.

Lire aussi

Inondations au Kenya: le nombre de morts grimpe à 120

En Somalie, plus de 160 000 personnes ont été touchées par les inondations, avec plus de 37 000 déplacées ou relogées. Sept enfants ont perdu la vie depuis le 19 avril, avec les États de Hirshabelle, Jubaland et Sud-Ouest les plus durement touchés.

OCHA a averti que les pluies et inondations pourraient affecter jusqu’à 770 000 personnes en Somalie, aggravant l’épidémie de choléra en cours.

Au Burundi, près de 180 000 personnes ont été affectées par les fortes pluies et la montée des eaux du lac Tanganyika depuis janvier.

Le secteur agricole a été durement touché, avec environ 40 000 hectares – soit 10 % de la surface cultivée du pays – affectés. Un plan d’intervention de 25 millions de dollars est en cours de finalisation pour aider plus de 300 000 personnes.

Les partenaires d’OCHA fournissent des soins de santé, de l’eau potable, des abris d’urgence et un soutien psychosocial.

En Tanzanie, des équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées, tandis qu’au Rwanda, les fortes pluies et inondations ont causé des décès, des blessures et des dommages matériels importants.

Les gouvernements et les partenaires humanitaires soutiennent les efforts d’évacuation et de réponse dans ces pays également.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp