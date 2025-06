Le procureur général de la Tunisie a placé en détention mardi Saadia Mosbah, une éminente militante et directrice d'un groupe non gouvernemental qui défend les droits des immigrés illégaux, ont déclaré des groupes de défense des droits de l'homme, quelques heures après que le président Kais Saied a accusé de trahison certains groupes qui défendent les ressortissants subsahariens en situation irréguilère dans le pays.

Les médias locaux ont rapporté que la police avait commencé à enquêter sur Mosbah, dont le groupe lutte contre le racisme et défend les droits des voyageurs clandestins, en le soupçonnant de délits financiers.

Les habitants de la ville d'El Amra, dans le sud du pays, ont manifesté en faveur de leur expulsion le week-end dernier, affirmant que la situation était devenue insupportable.

Des "traîtres"

M. Saied a déclaré lors d'une réunion du Conseil national de sécurité lundi que la situation des immigrés clandestins soulevait la question de savoir qui en était réellement à l'origine.

« Cette situation ne peut plus durer et la Tunisie ne sera plus une terre d'accueil pour les migrants », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que de nombreux responsables qui dirigent des groupes de la société civile défendant les droits des immigrés illégaux étaient des « traîtres » qui recevaient des fonds de l'étranger.

Les médias locaux ont indiqué qu'à la suite du discours de M. Saied, le pouvoir judiciaire a commencé à enquêter sur certains groupes d'aide aux ressortissants étranger en situation irrégulière, dans le but, selon les critiques, de les réduire au silence.

"Une conspiration"

L'année dernière, M. Saied a déclaré que l'arrivée de milliers d'immigrés clandestins en provenance de pays d'Afrique subsaharienne était une « conspiration visant à modifier la composition démographique du pays », ce qui a incité l'Union africaine à condamner ce qu'elle a appelé le « discours de haine » de la Tunisie à l'égard des immigrés.

Ce pays d'Afrique du Nord est confronté à une grave crise migratoire due à l'afflux d'Africains subsahariens cherchant à migrer vers l'Europe à bord d'embarcations.

La Tunisie a remplacé la Libye comme principal point de départ de la région pour les personnes fuyant la pauvreté et les conflits en Afrique et au Moyen-Orient dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.

