Le Malawi a confirmé mardi que 12 de ses travailleurs agricoles en Israël, arrêtés la semaine dernière pour avoir quitté leur lieu de travail, ont depuis été expulsés vers le pays pour rupture de contrat.

Le ministre de l'Information et de la Numérisation du Malawi, Moses Kunkuyu, a déclaré dans un communiqué que l'ambassade du Malawi à Tel-Aviv avait noté que les travailleurs avaient des visas et des contrats valides pour travailler dans des fermes spécifiques du secteur agricole israélien.

"Cependant, ils ont abandonné leur emploi légal dans les fermes pour commencer à travailler dans une boulangerie", a déclaré M. Kunkuyu.

Lire aussi : ONU : plus de 60 travailleurs humanitaires tuées dans le monde cette année

Les 12 travailleurs font partie des 45 travailleurs étrangers qui ont été arrêtés alors qu'ils travaillaient dans une usine de confiserie à Tel-Aviv la semaine dernière. Ils ont été inculpés en prison dans l'attente de leur expulsion.

Comportement "intolérable"

"La loi israélienne interdit à un travailleur étranger titulaire d'un visa/permis de travail et d'un contrat spécifique de changer d'emploi sans suivre les procédures nécessaires", a déclaré M. Kunkuyu.

Il a indiqué que quatre des travailleurs expulsés sont arrivés au Malawi mardi, tandis que les huit autres devraient rentrer chez eux mercredi.

Le Malawi a depuis lors averti ceux qui choisissent d'aller travailler en Israël « qu'une rupture de contrat ne sera pas tolérée ».

« Le gouvernement du Malawi demande à tous les travailleurs migrants malawites en Israël de renoncer à un tel comportement, qui jette le discrédit sur le pays. Un tel comportement peut également réduire les possibilités d'emploi des personnes concernées", a déclaré M. Kunkuyu.

Augmenter les réserves de devise

Des milliers de travailleurs malawites non qualifiés travaillent en Israël depuis 2023 par l'intermédiaire d'agents privés.

Mais en avril de cette année, le parlement du Malawi a adopté une résolution visant à revoir l'accord de travail Malawi-Israël et a recommandé un nouvel accord gouvernemental formel « qui garantira plus d'avantages aux travailleurs ».

Il y a environ trois semaines, le Malawi et Israël ont signé un accord de travail à Tel Aviv qui prévoit l'envoi par avion d'environ 3 000 travailleurs malawites non qualifiés en Israël pour travailler dans les fermes et les industries du pays. Selon le ministère des finances du pays, cet accord contribuerait à augmenter les réserves de devises étrangères du Malawi, qui ont atteint leur niveau le plus bas ces dernières années.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp