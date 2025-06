Par Pauline Odhiambo

Peindre devant un public est une technique qu'Isaac Chukwu a perfectionnée au fil du temps, se taillant une place de choix dans le monde de l'art en peignant ses sujets "à l'envers".

La peinture en direct, également connue sous le nom de peinture de performance, a certainement élevé le niveau artistique de Chukwu, qui s'est affranchi de l'atelier traditionnel pour peindre dans un temps limité lors de divers événements au Ghana.

"Je commence par peindre le torse, puis je passe progressivement à la tête", explique l'artiste ghanéen-nigérian à TRT Afrika.

"Le temps le plus court qu'il m'ait fallu pour réaliser un tel portrait est d'environ deux minutes. C'est dans ce même laps de temps que j'ai peint la pochette de l'album du (rappeur ghanéen) Sarkodie lors d'un concert en 2018."

Cette peinture a été peu après achetée par l'acteur hollywoodien Idris Elba qui avait assisté au concert dans la capitale Accra.

Chukwu a depuis peint plusieurs musiciens d'Afrique de l'Ouest, dont Shatta Wale, Stonebwoy et le producteur de disques nigérian Don Jazzy, entre autres stars.

Une fois, il a peint jusqu'à neuf portraits consécutifs lors d'une cérémonie de remise de prix - les portraits ont ensuite été présentés à tous les lauréats nommés lors de l'événement.

"J'ai également peint le vice-président (Mahamadu Bawumia) lors d'un dîner organisé en son honneur. Son portrait était prêt à être présenté à la fin du repas", raconte-t-il.

Un hobby d'enfance

Chukwu attribue son savoir-faire en matière de peinture à l'envers au fait qu'il regardait régulièrement d'autres peintres dans le cadre d'une émission de talents populaire diffusée dans de nombreux pays. Il a également acquis d'autres astuces en observant un peintre ghanéen à l'œuvre.

Selon ses estimations, le jeune homme de 26 ans a réalisé jusqu'à 300 peintures professionnelles, dont un grand nombre de portraits de personnes célèbres à l'occasion d'anniversaires, qui constituent une grande partie de sa clientèle.

Au fil des célébrations, Chukwu - dont le chevalet est souvent placé au centre de la scène ou sur le côté pour permettre au public de voir sa toile s'animer - peint avec une apparente facilité. Ses coups de pinceau assurés démentent cependant les nombreuses années d'entraînement qu'il a suivies depuis l'enfance.

"Je n'ai jamais été l'élève le plus brillant, mais mes camarades de classe me suppliaient souvent de dessiner dans leurs cahiers certains des diagrammes de nos cours de sciences", se souvient-il.

"À l'époque, je pensais que l'art n'était qu'un loisir d'enfant. Ce n'était pas quelque chose que je prenais au sérieux".

La mère de Chukwu, enseignante à l'école, l'encourageait à faire plus d'efforts dans ses études, mais jouer au volley-ball ou au football et pratiquer d'autres activités extrascolaires l'attiraient davantage.

Il a fallu une urgence médicale en 2012 pour que Chukwu prenne enfin son art au sérieux.

"Mon père a eu un accident vasculaire cérébral et c'est ce qui m'a réveillé, car je me suis rendu compte qu'en tant qu'aîné, je devais prendre en charge ma mère et mes trois frères et sœurs".

L'apprentissage

En tant que cadet scout et batteur dans la fanfare de l'école, il a envisagé de s'engager dans l'armée après le lycée, mais les conditions difficiles de l'entraînement militaire l'ont rapidement amené à abandonner cette idée.

L'option suivante était de faire du sport à un niveau professionnel mais, encouragé par ses professeurs d'arts plastiques, Chukwu a décidé de donner une véritable chance à l'art.

"J'ai mis tous mes efforts dans l'art et j'ai travaillé en tant qu'apprenti pendant un long moment après le lycée avant de finalement étudier l'art commercial", explique-t-il. "J'ai commencé à peindre en direct à l'église pour rendre hommage aux pasteurs de passage. Je faisais souvent coïncider mon rythme de peinture avec la session de la chorale, de sorte qu'au moment où ils avaient fini de chanter, la peinture était prête à être présentée".

Chukwu a progressivement développé son activité artistique avec l'aide des fidèles qui ont commencé à l'approcher pour qu'il peigne à l'occasion d'anniversaires.

"L'église était ma zone de confort, car on me laissait souvent plus de temps pour perfectionner mes peintures après le sermon", explique Chukwu, qui est un professionnel de la peinture depuis huit ans.

"La peinture en direct lors d'autres événements a transformé mon art en m'aidant à apprendre à perfectionner mes compétences et à élever ma performance avec des peintures en lettres découpées".

Le découpage de lettres est une forme de peinture basée sur des mots, des citations ou des initiales qui sont motivants ou inspirants. Chukwu colle ces découpages sur la toile, puis peint par-dessus ou autour d'eux pour compléter l'œuvre d'art.

"Il m'arrive de réaliser des découpages de lettres en studio et de m'enregistrer en train de peindre pour que le client puisse montrer l'ensemble du processus lors de son événement", explique le vidéaste et producteur de contenu autodidacte, qui remplace parfois les découpages de lettres par des chiffres ou des diapositives de puzzle.

"La plupart des séances vidéo que je publie sur mes réseaux sociaux sont en fait enregistrées par moi-même à l'aide de l'appareil photo de mon téléphone.

Peindre les yeux bandés

Chukwu travaille également comme chef de production dans une galerie d'art à Accra - un emploi qu'il occupe depuis quatre ans et auquel il attribue son niveau de compétence croissant.

"L'installation et l'exposition d'œuvres d'art pour différents artistes à travers l'Afrique ont façonné la façon dont je vois mon propre art, et cela a, dans une certaine mesure, influencé mon processus de création de contenu", déclare-t-il.

Il a intégré la peinture les yeux bandés dans ses performances en direct, mais affirme qu'il lui faut encore du temps pour perfectionner cette technique.

Chukwu aime également collaborer avec des poètes, des artistes de la parole, des saxophonistes et d'autres artistes - en illustrant leur art et d'autres concepts de leur performance.

"Je travaille actuellement avec un magicien pour voir quel type de spectacle nous pourrions proposer à un public qui apprécie à la fois l'art et la magie", explique-t-il à TRT Afrika. "C'est toujours merveilleux de voir comment les différents publics réagissent à l'art sous ses diverses formes.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp