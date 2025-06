Trente ans, ce n'est peut-être pas beaucoup dans l'histoire d'une nation, mais c'est suffisant pour donner une orientation à l'avenir.

Dans le cas de l'Afrique du Sud, les trois décennies écoulées depuis l'indépendance ont été une manche à air à bien des égards, résumant les épreuves et les tribulations d'une nation émergeant d'un passé tourmenté pour créer un nouveau paradigme socialement inclusif, politiquement vibrant et économiquement dynamique.

Peu de gens ont exprimé leurs idées sur l'aspect aspirationnel de cette identité avec autant de force que Julius Malema, président du parti des Combattants pour la liberté économique d'Afrique du Sud.

En 2021, lors de l'un des nombreux rassemblements auxquels il participe régulièrement, il s'est demandé si le pays avait besoin d'un nouveau nom.

En tant que leader dont le public est souvent suspendu à chacun de ses mots, Malema sait que ses déclarations peuvent potentiellement être l'arbitre du changement.

Mais comment cette quête d'une nouvelle identité commune s'inscrit-elle dans le tableau d'ensemble du parcours de ce pays diversifié ? La réponse pourrait se trouver dans un retour aux sources.

Investissement dans les personnes

Les experts en développement reconnaissent qu'en dépit de tous les changements politiques survenus dans cette démocratie constitutionnelle, la seule constante a été l'effort commun des gouvernements successifs pour sortir le pays de la pauvreté, principalement en investissant dans sa population.

"L'un des principaux investissements dans l'éducation a été la création d'écoles de spécialisation, qui sont les premières du genre dans le pays", explique à TRT Afrika Aluwani Chokoe, porte-parole du Youth ICT Council, une organisation non gouvernementale qui prône une participation accrue des jeunes à l'activité économique.

"Ces écoles vont au-delà du programme standard, permettant aux apprenants de se spécialiser dans les mathématiques, les sciences, les technologies de l'information et de la communication, l'ingénierie, le commerce et l'esprit d'entreprise, le sport et les arts du spectacle et de la création."

Mais malgré les mesures de déségrégation prises en parallèle, les Sud-Africains noirs semblent être à la traîne en matière de scolarisation, ce qui affecte la répartition des emplois dans tout le pays.

"Les jeunes se battent pour avoir accès à l'éducation et à des opportunités pour améliorer leur vie, et les gouvernements ont essayé d'y remédier par des politiques et des programmes au cours des 30 dernières années", explique M. Aluwani.

Trajectoire économique

L'économie sud-africaine s'est considérablement développée depuis la fin de l'apartheid et la levée des sanctions économiques internationales.

Les données de la Banque mondiale montrent que le PIB du pays est passé de 153 milliards de dollars en 1994 à 458 milliards de dollars en 2011, soit une croissance phénoménale au cours des dix premières années suivant l'indépendance.

Si la trajectoire de croissance s'est maintenue, le rythme s'est progressivement ralenti en raison d'autres facteurs émergents. Alors que le pays va connaître des élections cette année, les jeunes veulent des changements radicaux pour remettre le pays sur les rails.

"Un récent rapport de PwC (avril 2024) souligne que malgré les nombreux défis auxquels notre pays est confronté, notre économie a attiré près de 100 milliards de rands d'investissements directs étrangers en 2023, ce qui équivaut à 1,4 % du PIB", explique M. Aluwani.

"Nous voulons voir des efforts pour mettre fin à la détérioration de la prestation de services dans les townships et les quartiers informels des métropoles. De même, le chômage et la criminalité sont paralysants. Les Sud-Africains veulent une société démocratique prospère et un État capable de se développer.

Les blessures du passé

Malgré la croissance économique et l'augmentation significative du PIB du pays, la majorité des Sud-Africains noirs ne reçoivent toujours qu'une part réduite du gâteau national.

"L'Afrique du Sud reste l'une des sociétés les plus inégales au monde sur le plan économique, comme en témoignent plusieurs facteurs. Et ce, en dépit des politiques et des mesures de discrimination positive. La représentation de la majorité noire, historiquement désavantagée, dans l'économie reste minime", déclare Mme Aluwani.

Selon elle, il y aura toujours des discordes entre les races tant qu'il y aura des éléments qui croient que certains sont meilleurs que les autres.

"Il y a des opposants à la démocratie qui refusent perpétuellement de reconnaître les Sud-Africains noirs comme des participants égaux à la fois dans la société et dans l'économie."

Heureusement, cet état d'esprit se dissipe peu à peu. Les jeunes générations se préoccupent davantage d'un avenir meilleur pour l'Afrique du Sud que la génération beaucoup plus âgée, qui panse encore les plaies du passé.

M. Aluwani souligne que les deux besoins doivent être synchronisés pour que la croissance soit plus significative.

"Dans toute société, il existe une tension saine entre les accomplissements et les réalisations de la génération précédente et les rêves et les aspirations de la génération suivante. Les sociétés qui réussissent sont celles qui ont réussi à exploiter cette tension de manière positive pour atteindre leurs objectifs de développement", explique-t-elle à TRT Afrika.

Le 29 mai, l'Afrique du Sud se rendra aux urnes pour la septième fois afin d'élire un gouvernement démocratique reflétant ce que l'on appelle communément une nation arc-en-ciel ou un pays pour tous.

La question demeure : ceux que les électeurs choisiront feront-ils avancer le pays ou continueront-ils à lutter contre les démons du passé et du présent ?

