Le conseil de transition chargé de choisir les nouveaux dirigeants d'Haïti modifie son mode de fonctionnement, une décision qui surprend plus d'un alors que la violence des gangs consume le pays.

Au lieu d'avoir un seul président, quatre hommes politiques de longue date se relaieront à la tête du conseil tous les cinq mois, selon deux membres qui n'ont pas été autorisés à partager publiquement ces changements non encore annoncés.

Les membres ont confié à l'Associated Press mercredi en fin de journée que le conseil considérerait désormais cinq membres comme une majorité, au lieu de quatre. Le Conseil est composé de neuf membres, dont sept ont le droit de vote.

"C'est un véritable changement", a déclaré Robert Fatton, expert en politique haïtienne à l'université de Virginie. "Je pense que c'est une bonne chose qu'ils partagent réellement le pouvoir maintenant. C'est quelque chose de très rare dans la politique haïtienne."

Les quatre membres qui se partageront le pouvoir sont le premier président du conseil Edgard Leblanc Fils, l'ex-sénateur Louis Gérald Gilles, l'ancien candidat à la présidence Leslie Voltaire et l'ex-ambassadeur de la République dominicaine Smith Augustin.

Ces changements font suite à des troubles internes qui ont menacé de faire dérailler le conseil après sa prestation de serment le 25 avril. Les querelles ont commencé cinq jours plus tard, lorsque quatre membres du conseil ont annoncé non seulement un président du conseil, mais aussi un premier ministre, à la surprise générale.

Toutefois, il reste à savoir si l'ancien ministre des sports Fritz Bélizaire restera le premier ministre choisi. Une annonce devrait être faite la semaine prochaine.

Après l'annonce d'un premier ministre, le conseil devrait choisir un nouveau cabinet, un processus dont beaucoup s'attendent à ce qu'il implique de longues et lourdes négociations avec des politiciens puissants.

Ces changements interviennent alors qu'Haïti se prépare au déploiement, soutenu par l'ONU, d'une force de police kenyane pour aider à lutter contre les gangs qui ont décimé des pans entiers de la capitale, Port-au-Prince.

Le 29 février, les gangs ont lancé des attaques coordonnées ; ils ont incendié des postes de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international qui est resté fermé depuis le 4 mars et pris d'assaut les deux plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4 000 détenus. Le plus grand aéroport du pays reste également paralysé en raison de la pénurie de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité.

