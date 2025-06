Le Front togolais "Touche pas à ma Constitution" a annoncé, mercredi, le début de la résistance jusqu’au retrait de la nouvelle Constitution, qualifiant sa promulgation de "méprisante".

"Cette nouvelle Constitution, imposée aux forceps contre la volonté du peuple, ne peut pas être le socle de la nation togolaise", a-t-il indiqué devant la presse, au siège du Parti des Togolais.

Ce front créé le 26 mars 2024, au lendemain du premier vote de la nouvelle Constitution par les députés à l’Assemblée nationale, considère que cette nouvelle Constitution "ne peut pas fédérer tout le peuple".

"Inopportun et illégal"

Elle constitue en revanche, "un facteur de division qui fragilise l’unité nationale, au lieu de consolider la cohésion sociale", tant elle est contestée par plusieurs couches de la société togolaise.

Nathaniel Olympio, porte-parole de ce Front, a affirmé que ce regroupement de partis politiques et d’organisations de la société civile, va poursuivre sa lutte contre "ce changement constitutionnel inopportun et illégal", qui a enlevé "aux Togolais le seul pouvoir qui leur reste, celui de désigner (leur) Président de la République", jusqu’à son retrait.

D’après la nouvelle constitution votée le 19 avril 2024 à l’unanimité des 87 députés présents à l’Assemblée, le prochain Président ne sera plus élu par le peuple togolais, mais par les députés et les sénateurs. Et le chef du parti majoritaire à l’Assemblée sera désigné président du conseil des ministres par les députés et pourra gouverner le pays sans aucune limitation de mandat.

Renforcement de la démocratie

Suite à la promulgation de cette nouvelle constitution, le 06 mai, la Présidence de la République togolaise a soutenu dans un communiqué que cela marquait "une nouvelle étape dans la vie institutionnelle de notre pays et dans le renforcement de la démocratie".

"Votée en deuxième délibération le vendredi 19 avril 2024, cette révision constitutionnelle est le fruit d’une initiative parlementaire conduite conformément aux dispositions légales, enrichie des contributions des forces vives de la nation à la suite des consultations tenues du 08 au 12 avril 2024", a insisté la Présidence de la République togolaise.

