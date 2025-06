Par Charles Mgbolu

Les professionnels du cinéma africain s'apprêtent à célébrer les meilleures œuvres sorties l'année dernière à l'occasion de la remise des 2024 Africa Magic Viewers' Choice Awards, prévue ce week-end.

Il y a d'excellents candidats pour chaque prix dans chaque catégorie, et les fans devront retenir leur souffle jusqu'au samedi 11 mai pour connaître enfin les gagnants.

Le film "Over the Bridge" du producteur nigérian Bose Oshin a obtenu le plus grand nombre de nominations, avec 12 nominations, dont celles des meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle, de la meilleure actrice principale, de la meilleure cinématographie et du meilleur montage, entre autres.

Vient ensuite le thriller fantastique nigérian en noir et blanc "Mami Wata", écrit et réalisé par C.J. "Fiery" Obasi, avec 11 nominations.

'Breath of Life' et 'Jagun Jagun', également nigérians, ont chacun 10 nominations.

A Tribe Called Judah" de Funke Akindele, qui a rapporté la somme record de 1,4 milliard de nairas (996 831 dollars), devenant ainsi la première production de Nollywood à rapporter plus d'un milliard de nairas dans les salles de cinéma, a également obtenu des nominations pour la meilleure actrice, le meilleur second rôle masculin et le meilleur film d'Afrique de l'Ouest.

En Afrique de l'Est, "Where the River Divides", produit par la réalisatrice kenyane Matrid Nyagah, et Ormoilaa Ogol (The Strong One), produit par Evelyn Siololo, sont en lice pour le prix du meilleur film indigène (Afrique de l'Est).

Les autres films de cette catégorie sont Wandongwa, produit par John Kokolo ; Nakupenda, produit par le réalisateur tanzanien Juma Saada ; et Itifaki, réalisé par Omar Hamza.

Les catégories "rôle principal" et "rôle secondaire" seront à surveiller de près cette année, suite aux changements radicaux annoncés par les organisateurs en avril.

Africa Magic a déclaré que les catégories ne seraient plus déterminées par le vote du public.

Les lauréats seront désormais désignés par un jury de choix, présidé pour la huitième fois par Femi Odugbemi, cinéaste chevronné et spécialiste des médias, qui est également membre votant de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards (les Oscars) aux États-Unis.

À l'occasion de notre dixième anniversaire, nous nous lançons dans un voyage audacieux pour réévaluer nos catégories de prix et nous aligner davantage sur les tendances et les références mondiales", a annoncé Busola Tejumola, responsable du contenu et des chaînes pour l'Afrique de l'Ouest chez MultiChoice, dans un message vidéo.

L'année dernière, l'AMVCA a été fortement critiquée sur les médias sociaux après l'annonce des gagnants de certaines catégories.

Les critiques ont déclaré que les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice ne devraient pas être décernés par un vote public, car les acteurs vedettes qui sont très suivis sur les médias sociaux deviennent les éventuels gagnants et non pas l'artiste qui a les meilleures compétences en matière d'interprétation.

Ces prix prestigieux sont décernés à l'Eko Hotels and Suites, dans l'État de Lagos, au Nigeria.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp