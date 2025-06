La Somalie a demandé aux Nations unies de mettre fin à sa mission politique présente dans le pays depuis plus d'une décennie à l'expiration de son mandat en octobre, selon une lettre vue jeudi par l'AFP.

L'UNSOM a été créée en 2013 par le Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir les autorités somaliennes dans la transition vers la démocratie et l'Etat de droit après plus de 20 ans de conflit entre milices, groupes islamistes et bandes criminelles.

Le président Hassan Sheikh Mohamud cherche toujours à sortir la Somalie de son instabilité.

Passer à la phase suivante

Dans la lettre adressée au Conseil de sécurité, le ministre somalien des affaires étrangères, Ahmed Moallim Fiqi, demande « qu'il soit mis fin au mandat de la mission d'assistance des Nations unies en Somalie (UNSOM), après un examen approfondi de nos priorités stratégiques ».

Lire aussi : L'Ouganda va retirer ses troupes de maintien de la paix de Somalie

Faisant l'éloge de la mission, qui « a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans notre pays », il a écrit qu'« il est maintenant approprié de passer à la phase suivante de notre partenariat ».

« Nous sommes convaincus que les réalisations et les enseignements tirés de la présence de la mission continueront à guider nos efforts en faveur du maintien de la paix et de la prospérité », a-t-il écrit.

Lors du renouvellement du mandat de l'UNSOM en octobre dernier, le Conseil de sécurité a demandé à la mission de « maintenir et renforcer sa présence dans toute la Somalie » et s'est déclaré « gravement préoccupé » par la situation humanitaire.

Hostilités

Les missions de l'ONU ne peuvent être déployées qu'avec l'accord du pays hôte. En Afrique en particulier, les Nations unies ont été confrontées à l'hostilité ces dernières années.

Lire aussi : Les citoyens somaliens se recentrent pour réduire leur dépendance à l'aide

Plusieurs pays ont forcé le départ de missions de l'ONU - au Mali, par exemple, où la MINUSMA s'est retirée l'année dernière.

En décembre, le Conseil de sécurité a également mis fin à la mission politique au Soudan à la demande des autorités de ce pays.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp