Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés vendredi au Nigeria pour défendre les Jeux Invictus, qu'il a fondés pour aider à la réadaptation des militaires et vétérans blessés et malades, dont les soldats nigérians qui se battent depuis 14 ans contre les terroristes.

Le couple, qui se rend pour la première fois dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'invitation de l'armée nigériane, est arrivé dans la capitale, Abuja, tôt dans la matinée, selon le porte-parole de la défense, le général de brigade Tukur Gusau.

Harry et Meghan rencontreront des soldats blessés et leurs familles dans le cadre d'une manifestation de soutien visant à améliorer le moral et le bien-être des soldats, selon les autorités nigérianes.

"Cet engagement avec Invictus nous donne l'occasion de réconforter nos soldats", a déclaré jeudi à la presse Abidemi Marquis, directeur des sports au quartier général de la défense du Nigeria.

Une opportunité pour les soldats blessés

Harry a servi en Afghanistan en tant que copilote d'hélicoptère Apache, après quoi il a fondé les Invictus Games en 2014 pour offrir aux soldats blessés et aux militaires le défi de participer à des épreuves sportives similaires aux Jeux paralympiques. Le Nigeria faisait partie des nations qui ont participé à l'édition des jeux de l'année dernière.

Pendant leur séjour, ils assisteront à des matchs de basket-ball et de volley-ball et rencontreront des organisations non gouvernementales locales à Abuja et à Lagos qui bénéficient de leur soutien.

Meghan coorganisera également un événement sur les femmes dans le leadership avec Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, selon leur porte-parole Charlie Gipson.

La nouvelle de la visite de Meghan a suscité l'enthousiasme de certains au Nigeria, où sa vie - et son association avec la famille royale britannique - est suivie de près.

Invictus Games, une thérapie

L'armée nigériane a vanté les mérites des Jeux Invictus, estimant qu'ils pourraient contribuer au rétablissement de milliers de ses soldats qui luttent contre les terroristes de Boko Haram et leurs factions depuis 2009, date à laquelle ils ont lancé une insurrection.

"Quatre-vingt pour cent de nos soldats qui ont participé à ce programme de rétablissement vont mieux (et) leur vision de la vie est positive", a déclaré le directeur des sports de l'armée, M. Marquis.

"Le programme de récupération leur a permis d'améliorer leur estime de soi, leur santé mentale et leur intelligence émotionnelle".

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp