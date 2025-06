Par Melike Tanberk

Le récent commentaire d'Elon Musk, patron de SpaceX, selon lequel l'intelligence artificielle (IA) deviendra plus intelligente que l'individu le plus brillant l'année prochaine ou au plus tard en 2026, a mis le feu aux poudres dans l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde.

Au cours des dernières années, plusieurs entrepreneurs technologiques et experts du domaine ont lancé de graves avertissements concernant le développement rapide de l'IA et se sont inquiétés des implications morales et juridiques du remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle.

Mais s'agit-il d'un scénario aussi sombre que beaucoup l'ont prédit ?

Un proverbe bien connu du 19e siècle, "De sabots en sabots en trois générations", laisse entendre que les efforts et les compétences nécessaires pour élever le statut socio-économique d'un individu à partir de la pauvreté ne s'étendent souvent pas à la troisième génération, d'où l'incapacité de maintenir le succès.

En bref, la richesse acquise au cours d'une génération se prolonge rarement jusqu'à la troisième génération.

De même, dans le domaine des connaissances accumulées par l'humanité, la situation semble refléter ce proverbe, mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue - environ 8 000 générations.

L'expression "des sabots aux sabots" se traduit approximativement par 8 000 générations, ce qui suggère que la richesse des connaissances de l'humanité s'est arrêtée alors que nous approchons du moment où nous les transmettrons aux machines.

L'immense richesse des connaissances acquises depuis l'aube de l'homo sapiens en Afrique sera transmise à des machines façonnées par l'homme.

Alors que ces machines sont sur le point de dépasser l'intelligence humaine, est-il nécessaire que nous continuions à chercher à comprendre le monde ?

L'IA est-elle plus intelligente que l'homme ?

Oui, si les éléments de l'intelligence se limitent à la connaissance, à la pensée critique et à la résolution de problèmes.

Cependant, l'intelligence en termes de sagesse va au-delà de l'intelligence, ce qui nécessite de reconnaître que l'intelligence n'est qu'un des nombreux éléments d'un spectre plus large.

La sagesse intègre des attributs tels que la curiosité et la responsabilité.

Pouvons-nous également transmettre la curiosité aux machines, nous dispensant ainsi de réfléchir au temps, au destin, à la mort et à l'au-delà ?

On peut se demander si les algorithmes d'apprentissage automatique possèdent la curiosité et la volonté d'explorer et de découvrir plus de choses sur nous et notre environnement.

Les étoiles ont depuis longtemps enflammé et stimulé l'esprit de l'humanité pour qu'elle comprenne et explore tous les domaines de l'univers.

Cet émerveillement inhérent persiste indépendamment de notre mortalité ; il sert peut-être de catalyseur à nos merveilles.

Il est tout à fait erroné de penser que les machines que nous avons créées, imprégnées de tout notre héritage de connaissances, nous surpasseront.

La connaissance et la capacité à traiter des données n'incarnent pas la sagesse, mais représentent simplement les produits finaux.

Nous sommes intrinsèquement curieux dès la naissance, et notre capacité à canaliser et à approfondir les données dans leur contexte nous conduit à d'autres merveilles, qui aboutissent à la sagesse.

Une autre dimension que l'on ne peut confier aux machines est la compréhension des concepts de vie et de temps. Les machines peuvent exister tant qu'il y a de l'énergie, sans peur de la mort, sans amour de la vie, sans lueur d'espoir.

Le terme « qualia » fait référence à l'expérience subjective et consciente des phénomènes, englobant les perceptions, les sensations, les émotions et les pensées.

Contrairement aux humains, les systèmes d'IA n'ont pas d'expériences subjectives ni de conscience ; ils se contentent de traiter des données d'entrée, ce qui est légèrement supérieur aux calculatrices de base. La conscience humaine du passage du temps est un autre trait fondamental qui nous distingue des machines ou des animaux.

Par conséquent, il n'est pas pertinent de comparer l'humanité aux machines ; il serait donc futile de succomber au désespoir face aux machines. Nous pouvons élégamment déléguer l'intelligence aux machines, de la même manière que l'invention de l'écriture a permis aux humains d'externaliser leur mémoire, bien qu'au prix d'une diminution des capacités de narration orale, de mémorisation et de répétition.

Des critiques similaires ont été formulées à l'encontre de l'écriture ; Socrate l'a comparée à une « drogue » qui fournit une perception trompeuse de la connaissance sans véritable engagement critique.

Comme l'histoire se répète cycliquement, de la même manière que nous avons encodé le savoir dans l'écriture, l'IA assume désormais le rôle de stockage et de traitement de vastes quantités de données pour simuler le raisonnement et la prise de décision. Ainsi, l'intelligence de l'IA ne nous rendrait pas moins sages, mais plus capables.

Le "Dieu" de toutes choses ?

L'humanité est peut-être sur le point de découvrir « l'équation de Dieu », qui représente la relation complexe entre la spiritualité, la métaphysique et la compréhension scientifique, un terme couramment utilisé au sens figuré pour décrire une équation ou un principe théorique de base qui pourrait expliquer les processus de l'univers de manière exhaustive.

Ces questions ont été envisagées par des savants allant d'Aristote à Ibn Sina et leurs héritiers scientifiques, tels que Muhammad ibn Musa al Khwarizmi, Newton, Abu Bakr al Razi, Schrodinger, Farabi, Aryabhatta, Shen Kuo et de nombreux autres représentants de races, de religions et de visions du monde différentes.

Malgré leurs origines diverses, ces intellectuels partageaient tous un destin commun : l'inévitabilité de la mortalité.

Ils ne se seraient probablement pas souciés que les vastes connaissances auxquelles ils ont contribué soient transmises à des machines immortelles au cours des siècles suivants, mais ils auraient peut-être été déçus que leurs successeurs soient assez naïfs pour laisser les réflexions existentielles sur la vie à des machines, se dépassant ainsi eux-mêmes dans la compréhension de la vie.

En ce sens, les machines ne sont pas intelligentes, même si elles sont plus intelligentes que nous, car une partie de l'intelligence provient du désir d'en savoir plus sur l'avenir, de la curiosité et de la protection de la terre et de tous ses habitants.

La réponse d'Elon Musk ne devrait donc en aucun cas être alarmante.

Il est grand temps de déléguer les calculs triviaux à l'intelligence artificielle afin d'en découvrir davantage avant que le Soleil n'atteigne son état de nébuleuse - dans environ cinq milliards d'années.

À propos de l'auteur : Melike Tanberk est chercheuse sur l'éthique et la vie privée dans l'IA et le big data à l'université de Cambridge. Elle est également diplômée en philosophie d'Oxford.

