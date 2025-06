Des dizaines d'enfants se sont rassemblés samedi devant l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, pour exprimer leur désir de retourner à l'école et de vivre en paix.

Les enfants palestiniens sont privés de leur droit à l'éducation en raison des attaques israéliennes.

Organisés par un groupe de jeunes, les enfants portaient des banderoles avec des slogans tels que « L'éducation est notre droit, nous exigeons l'éducation » et « Nous voulons vivre dans la paix et la sécurité ».

Iman, 9 ans, a déclaré aux enfants que « comme tous les autres enfants du monde, nous voulons vivre en paix et en sécurité, et retourner dans nos maisons et nos écoles. Pourquoi ont-ils gâché nos vies ? Ne méritons-nous pas de vivre en paix ? ».

Iman, qui condamne Israël pour avoir tué des enfants innocents, a encouragé les pays à mettre fin à l'assaut contre Gaza afin que les enfants puissent retrouver leur belle vie et leur liberté, comme les autres enfants.

Les enfants ont également chanté et dansé pendant la manifestation.

