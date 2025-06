Canonnier en chef

Avec 255 réalisations en 306 matches, il est le meilleur buteur de l'histoire du club parisien, loin devant Edinson Cavani et ses 200 buts. En revanche, Zlatan Ibrahimovic a un ratio de but par match un peu plus élevé, avec 156 buts en 180 matches, soit 0,87 de moyenne contre 0,83.

En décrochant très probablement la première place au classement des buteurs à la fin de l'actuelle saison (il en est 26 buts, loin devant la concurrence), Mbappé deviendra le seul joueur de l'histoire du championnat de France à avoir réussi cette performance six fois, de surcroit consécutivement.

Top 10 de Ligue 1

Ses 190 buts en sept saisons de championnat le placent à la 7e position dans l'histoire.

Un cador dans les coupes

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des champions (48) et en Coupe de France (35).

Rapide et prolifique

Il a inscrit le but le plus rapide de l'his toire du club: après 8 secondes de jeu contre Lille le 21 août 2022.

Il est le seul à avoir inscrit un quintuplé, contre le Pays de Cassel en Coupe de France en janvier 2023.

Le sens de la passe

Kylian Mbappé n'est pas qu'un redoutable buteur: il a donné 96 passes décisives avec le PSG.

Il est le seul joueur de Ligue 1 à avoir été meilleur buteur et meilleur passeur dans une même saison, avec respectivement 28 et 17 unités en 2021-2022. Avec sept offrandes au compteur, il est deuxième de ce classement à deux journées du terme et peut donc encore réussir pareil doublé, avant de quitter l'élite française.

