La Turquie souhaite renforcer son amitié avec la Grèce « en résolvant les problèmes et en élevant le niveau des relations bilatérales à un niveau sans précédent », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans une interview accordée au journal grec Kathimerini dimanche, le président Erdogan a répondu à des questions sur les relations turco-grecques avant la visite du premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis prévue à Ankara le 13 mai à l'invitation du président turc.

Déclarant que la Turquie et la Grèce ont récemment atteint un "climat de réconciliation", Erdogan a exprimé sa satisfaction quant à l'hospitalité d'Athènes et a déclaré que lorsqu'ils accueilleront le Premier ministre grec à Ankara, ils montreront l'un des plus beaux exemples de l'hospitalité turque.

"Le climat que j'ai mentionné a commencé à porter des fruits concrets. La déclaration d'Athènes, les accords que nous avons signés, les protocoles, n'en sont que quelques-uns. "

" Je peux dire que de bonnes relations ont été établies non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des ministres et des bureaucrates. En conclusion, notre communication à de nombreux niveaux est satisfaisante et il est tout à fait possible de faire avancer les choses de manière positive", a ajouté M. Erdogan.

Soulignant que des mesures peuvent être prises si les différends sont abordés ouvertement par le biais du dialogue, Erdogan a noté que la Turquie et la Grèce ont façonné leurs relations dans cette optique ces derniers temps, soulignant que le seul besoin est de mettre en place des mesures historiques sincères et axées sur la recherche de solutions.

Partage équitable des ressources en hydrocarbures

M. Erdogan a également souligné que la Turquie a toujours plaidé en faveur d'un partage équitable, juste et inclusif des ressources en hydrocarbures.

"Tout le monde devrait savoir que la réussite d'une plateforme énergétique dans la région, en particulier en Méditerranée orientale, sans la participation de la Turquie, est difficile. En convoquant la conférence de la Méditerranée orientale, que nous préconisons depuis des années, il est possible de créer un terrain de solution avec une approche "gagnant-gagnant". "

Exprimant que les appels de la Turquie à cet égard sont restés sans réponse jusqu'à aujourd'hui, Erdogan a déclaré que "la proposition d'Ankara, qui a un potentiel significatif pour assurer un dialogue sain dans la région, devrait également être adoptée par d'autres acteurs".

"Les mesures qui ne tiennent pas compte des droits de la Turquie et de la République turque de Chypre du Nord ont malheureusement empoisonné l'atmosphère sur cette question jusqu'à présent. Si le terrain de dialogue souhaité est formé par l'abandon de ces mesures, nous sommes prêts à mettre nos mains sous la pierre pour une solution permanente", a ajouté M. Erdogan.

Le président turc a également souligné que la Turquie et la Grèce sont toutes deux des pays touristiques importants.

"Avec l'application du visa à l'arrivée pour les îles grecques, nos citoyens ont pu voyager plus facilement. En fait, tout cela devrait être inutile et l'Union européenne devrait accorder la libéralisation des visas à la Turquie. Nous avons l'intention de faire des progrès à cet égard".

