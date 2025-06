La plupart des écoles publiques du Kenya ont repris leurs cours le lundi 13 mai, après deux reports dus aux inondations meurtrières qui ont tué plus de 260 personnes.

Le Kenya et d'autres régions d'Afrique de l'Est ont été submergés par les inondations, et plus de 150 000 personnes déplacées vivent dans des camps à travers le pays.

Les parents s'inquiètent toutefois pour la sécurité des élèves, car ils sont préoccupés par l'état des infrastructures d'apprentissage et de l'environnement touchés par les inondations.

Le secrétaire du cabinet chargé de l'éducation, Ezekiel Machogu, a déclaré que 95 % des écoles étaient prêtes à reprendre pour le second trimestre, mais que la situation dans certains établissements d'enseignement de sept comtés faisait l'objet d'une étude pour assurer la sécurité des enfants, selon les médias locaux.

Machogu a déclaré que la décision de rouvrir les écoles fait suite à l'avis du département météorologique du Kenya selon lequel les fortes pluies prolongées se sont calmées.

Le Syndicat national des enseignants du primaire du Kenya (KNUT) a toutefois appelé à une approche au cas par cas pour la réouverture des écoles primaires et secondaires pour le second trimestre, citant les risques d'inondation.

Relocalisation dans des camps

Certaines personnes déplacées vivent dans des écoles tandis que le gouvernement se prépare à les reloger dans des camps.

Le gouvernement a ordonné aux personnes vivant à proximité de 178 barrages et réservoirs pleins ou presque pleins d'évacuer ou d'être déplacées de force.

Les niveaux d'eau de deux grands barrages hydroélectriques ont atteint des niveaux historiques et le gouvernement a mis en garde les personnes vivant en aval, le long de la rivière Tana.

La semaine dernière, un bateau a chaviré sur le fleuve, qui se jette dans l'océan Indien, faisant sept morts et treize disparus. Le mois dernier, un bus de passagers a également été emporté d'un pont le long de la même rivière.

