Le roman classique pour enfants de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, paru en 1964, dépeint avec humour l'ironie de la gourmandise lorsque le glouton Augustus Gloop tombe dans une rivière de chocolat en essayant de s'en abreuver.

Dans le monde réel, la militarisation du sucre et sa consommation addictive dans le monde entier constituent un risque qui ne reçoit guère l'attention qu'il mérite, avertissent les experts.

Lorsqu'une pénurie de sucre a frappé les marchés tunisiens en avril dernier, les autorités ont rationné le produit et limité sa vente à deux kilogrammes par client et par semaine.

À Nairobi, au Kenya, Fredrick Nzioka limite sa consommation quotidienne de sucre à une cuillerée avec sa tasse de thé matinale.

Mais il craint que ses enfants ne consomment involontairement plus de produits sucrés qu'il n'est sain pour eux. « Ils adorent les sucreries, les bonbons et les pâtisseries sucrées », explique à TRT Afrika M.

Nzioka, directeur des opérations dans une entreprise technologique de Nairobi.

Zainab Jumare, journaliste radio dans la ville nigériane de Zaria, consomme environ trois canettes de boissons artificiellement sucrées par jour, mais affirme qu'elle n'est pas dépendante du sucre. « Si je le veux, je peux me passer de boissons sucrées pendant des jours », affirme-t-elle.

Jumare n'est pas la seule à développer une dépendance malsaine au sucre sans même s'en rendre compte.

Historiquement, des stratégies ciblées de production et de commercialisation d'aliments sucrés et de snacks infusés au sucre ont encouragé les gens à surconsommer du sucre.

De l'habitude à la dépendance

Diverses études montrent que de nombreux risques pour la santé, tels que l'obésité, le diabète de type 2, les problèmes dentaires, les maladies cardiovasculaires et les troubles de l'humeur et du métabolisme, sont des conséquences directes d'une consommation excessive de sucre.

La lutte contre la surconsommation de sucre et la promotion d'habitudes alimentaires plus saines sont des priorités en Afrique et dans le monde", déclare le Dr Musa Ibrahim Kurawa, qui a mené des études sur la dépendance.

Il décrit l'addiction au sucre, également appelée dépendance au sucre ou envie de sucre, comme "un état dans lequel un individu a un besoin compulsif d'aliments ou de boissons sucrés".

Ce besoin est "souvent intense et difficile à contrôler, ce qui conduit à une consommation excessive d'aliments sucrés", explique le Dr Kurawa, qui enseigne la physiologie à l'université Bayero de Kano, au Nigeria.

"La nature addictive du sucre est attribuée à ses effets sur le système de récompense du cerveau. Lorsque le sucre est consommé, il déclenche la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui sont associés au plaisir et à la récompense", explique-t-il à TRT Afrika.

L'addiction au sucre se traduit essentiellement par une consommation excessive d'aliments sucrés, en particulier d'aliments riches en sucres raffinés tels que le saccharose et le sirop de maïs à haute teneur en fructose.

Les neurologues ont observé qu'avec le temps, elle peut entraîner des changements dans la chimie et les circuits du cerveau, entraînant une dépendance au sucre pour se sentir bien.

Zainab Jumare explique son habitude de consommer des boissons sucrées. "Elles accompagnent très bien les repas, presque comme des desserts", dit-elle.

D'autres apprécient la poussée d'énergie que leur procure la consommation d'une boisson sucrée pendant leur journée de travail.

Prévalence en Afrique

Le Dr Kurawa souligne qu'il existe peu de données spécifiques sur la prévalence de l'addiction au sucre en Afrique.

Toutefois, il est indéniable que le continent connaît une transition nutritionnelle caractérisée par une évolution vers des régimes riches en sucre, en graisses malsaines et en aliments transformés", déclare-t-il.

Il attribue ce phénomène à l'urbanisation rapide, à l'évolution des modes de vie et à la facilité d'accès aux aliments transformés et aux boissons sucrées sur le continent.

"La gravité du problème varie en fonction de facteurs tels que le statut socio-économique, les normes culturelles et l'accès aux soins de santé", ajoute le Dr Kurawa.

Pire encore, le sucre est socialement et culturellement accepté et son addiction est souvent normalisée. Les fabricants de produits alimentaires ajoutent généralement du sucre ou des édulcorants pour rehausser le goût de leurs produits.

Le sucre étant naturellement agréable au palais, il entraîne rapidement un comportement de dépendance et une consommation excessive.

Tout comme la consommation chronique de drogues modifie la chimie du cerveau, entraînant une tolérance, une dépendance et des fringales, les personnes dépendantes du sucre qui tentent de se défaire de leur habitude peuvent ressentir des symptômes de sevrage tels que des sautes d'humeur, de la fatigue, des maux de tête, des fringales et de l'irritabilité.

Risques associés

Selon le Dr Kurawa, bien que la consommation excessive de sucre ne soit pas officiellement reconnue comme un diagnostic médical dans la plupart des systèmes de santé, elle peut contribuer au développement ou à l'exacerbation de certains problèmes de santé.

"Les facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie jouent tous un rôle important", précise-t-il. Les régimes riches en sucre sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, qui comptent parmi les principales causes de mortalité en Afrique.

La consommation d'aliments sucrés peut également entraîner une mauvaise santé dentaire, telle que des caries, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur la santé et le bien-être.

En ce qui concerne les carences nutritionnelles, une consommation élevée d'aliments et de boissons sucrés peut remplacer les aliments riches en nutriments dans le régime alimentaire, entraînant des carences en nutriments et micronutriments essentiels.

En règle générale, la lutte contre l'addiction au sucre passe par une réduction progressive de la consommation de sucre, l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines et la recherche d'un soutien auprès de nutritionnistes et de thérapeutes comportementaux.

Les experts recommandent aux gouvernements de mettre l'accent sur les campagnes de santé publique et l'éducation nutritionnelle, sur une réglementation plus stricte de l'industrie alimentaire et sur des taxes et des droits de douane sur les boissons sucrées.

