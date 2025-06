La Cour internationale de justice (CIJ) tiendra des audiences publiques les 16 et 17 mai suite à la demande de l'Afrique du Sud de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre des attaques israéliennes sur Gaza et Rafah.

La Cour internationale de justice, dont le siège se trouve à La Haye (Pays-Bas), a indiqué dans un communiqué que la requête de l'Afrique du Sud serait entendue le jeudi et celle d'Israël le vendredi.

Le 10 mai, l'Afrique du Sud a déposé une « requête urgente » auprès de la CIJ afin d'obtenir des mesures supplémentaires dans le cadre des attaques israéliennes contre Gaza, en particulier dans la ville de Rafah, où plus de 1,4 million de Palestiniens ont trouvé refuge.

Un préjudice irréparable

Les mesures conservatoires précédentes « ne sont pas en mesure de répondre pleinement au changement de circonstances et aux faits nouveaux », a annoncé la CIJ vendredi, trois jours après que l'armée israélienne a pris d'assaut et occupé le côté palestinien du point de passage de Rafah avec l'Égypte, fermant ainsi la seule porte d'accès au monde pour les Palestiniens de Gaza.

« La situation créée par l'assaut israélien sur Rafah et le risque extrême qu'elle fait peser sur les fournitures humanitaires et les services de base à Gaza, sur la survie du système médical palestinien et sur la survie même des Palestiniens de Gaza en tant que groupe, n'est pas seulement une escalade de la situation existante, mais donne lieu à de nouveaux faits qui causent un préjudice irréparable aux droits du peuple palestinien à Gaza », a déclaré l'Afrique du Sud dans sa requête, selon la CIJ.

L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice fin 2023, accusant Israël de génocide à Gaza.

Garantir l'accès à l'aide

Une décision provisoire rendue en janvier a estimé qu'il était « plausible » que Tel-Aviv commette un génocide dans l'enclave côtière, et a ordonné à Tel-Aviv de cesser de tels actes et de prendre des mesures pour garantir la fourniture d'une aide humanitaire aux civils de Gaza.

Israël a bombardé la bande de Gaza en représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui a fait environ 1 200 morts.

Depuis, plus de 35 100 Palestiniens ont été tués à Gaza, principalement des femmes et des enfants, et plus de 79 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, poussant 85 % de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus affectant la nourriture, de l'eau potable et des médicaments, selon les Nations unies.

