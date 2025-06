Le musicien et auteur-compositeur américain Steveland Morris, plus connu sous le nom de Stevie Wonder, affirme avoir réalisé l'un des souhaits de sa vie en obtenant la nationalité ghanéenne.

Le chanteur a célébré son 74e anniversaire lundi à Accra, la capitale du Ghana, en compagnie de sa famille, où le président Nana Akufo-Addo lui a remis les documents attestant de sa nouvelle citoyenneté.

Il aura la double nationalité américaine et ghanéenne.

« Je pense que c'est simplement une question de lignée. J'ai senti que le Ghana, que ma civilisation était là et que j'étais là où elle a commencé", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de citoyenneté qui s'est déroulée au palais présidentiel.

Depuis 2019, le Ghana s'est lancé dans une campagne visant à inviter les membres de la diaspora africaine à visiter le pays dans le cadre de son initiative « Année du retour », qui encourage les descendants d'esclaves à « rentrer chez eux ».

Le président Akufo-Addo a fait l'éloge de Stevie Wonder pour ses contributions à la musique et son dévouement à la diaspora africaine, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Il a ajouté que le chanteur était « ravi de se considérer désormais comme un citoyen ghanéen ».

« L'événement inspirera d'autres collaborations et échanges entre le Ghana et la diaspora africaine », a ajouté le communiqué.

L'artiste, lauréate d'un Grammy, est l'une des musiciennes qui vend le plus de disques. Wonder a également fait campagne pour que l'anniversaire de Martin Luther King Jr. devienne un jour férié aux États-Unis en 1980.

L'« Année du retour » au Ghana en 2019 a vu un nombre record d'Afro-Américains et d'Africains européens visiter le pays pour des visites patrimoniales. Cette année commémore les 400 ans de l'arrivée des premiers esclaves africains aux États-Unis.

