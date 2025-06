Trois combattants libyens d'une force militaire basée à Tripoli ont été tués lors d'affrontements avec des contrebandiers et des trafiquants de drogue dans le désert près de la frontière avec l'Algérie, a annoncé la force dans un communiqué mardi.

La brigade 444 a déclaré que les affrontements « ont été violents et ont duré des heures », ajoutant qu'ils « ont empêché la contrebande d'environ 5 millions de comprimés de stupéfiants ».

La brigade a des patrouilles dans le sud de la ville et dans d'autres villes pour lutter contre la contrebande. Elle fait partie des forces militaires les plus puissantes de Tripoli.

Plaque tournante de la contrebande

Depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN qui a renversé Mouammar Kadhafi, les contrebandiers ont pu réaliser d'énormes profits en exploitant le vide sécuritaire en Libye.

La brigade a publié sur sa page Facebook vérifiée des images montrant des patrouilles dans le désert et des piles de boîtes en carton contenant des échantillons de drogue sous forme de pilules blanc-rouge.

Les images montrent également deux contrebandiers présumés assis à genoux, les mains au-dessus de la tête, entourés par les combattants de la brigade.

Tarir les sources de financement

Les responsables libyens ont déjà travaillé avec leurs homologues africains pour s'attaquer au problème de la contrebande. Un atelier organisé ces deux derniers jours à Tripoli par le chef des services de renseignement libyens, Hussain Al-Ayeb, et par des responsables africains de la sécurité et des services de renseignement, a abouti à un accord visant à « renforcer la coordination, à lutter contre la contrebande et à tarir ses sources de financement », a indiqué le service des médias du ministère des affaires étrangères dans un message adressé aux journalistes.

Le message précise que des fonctionnaires, des spécialistes et des experts en sécurité de 26 pays ont participé à l'atelier.

