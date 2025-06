Bernard Ntaganda, 55 ans, farouche opposant au pouvoir du président Paul Kagame, a demandé en février à la Haute Cour de Kigali d'annuler des condamnations remontant à plus d'une décennie.

Trois juges ont collégialement rejeté mardi le recours de M. Ntaganda, arguant que le responsable politique n'a pas payé quelque 106.000 francs rwandais (76 euros) de frais de justice en lien avec une précédente affaire.

"La Haute Cour a conclu que M. Ntaganda n'a pas respecté la loi qui impose aux individus de demander l'annulation de leur condamnation, et rejette ainsi son appel", a déclaré le tribunal dans sa décision.

"Pas surprenant"

M. Ntaganda, avocat et fondateur du parti PS-Imberakuri, a expliqué détenir la preuve du paiement de ces frais. Selon lui, la décision du tribunal "n'était pas un résultat surprenant".

Il s'agit de la deuxième figure de l'opposition empêchée de participer au scrutin présidentiel du 15 juillet contre Paul Kagame, qui brigue un nouveau mandat de sept ans. En mars, une autre opposante de longue date, Victoire Ingabire, avait échoué à obtenir en justice la restauration de ses droits civiques après une condamnation à une peine de prison en 2013, ce qui lui interdit de se présenter.

M. Ntaganda avait tenté de se présenter à la présidentielle en 2010 mais avait été arrêté avant le vote. Il avait ensuite purgé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour menaces envers la sécurité de l'Etat et attisement des divisions ethniques avant d'être libéré en 2014.

Or en vertu de la loi rwandaise, une personne condamnée à plus de six mois de prison ne peut exercer de fonction publique.

Elu président par le Parlement en avril 2000, il a obtenu plus de 90% des voix aux présidentielles qui se sont tenues depuis au suffrage universel en 2003, 2010 et 2017.

