Par RAMZY BAROUD

"Merci mille fois ! Notre tristesse a grandi et est devenue un homme. Et maintenant, nous devons nous battre".

Tel est le dernier vers d'un poème court mais influent de l'emblématique poète palestinien Samih Al-Qasim. Il s'intitule "Les enfants de Rafah".

Le poème identifiait deux personnages majeurs dans la tragédie palestinienne en cours, depuis la Nakba en 1948 : L'Israélien, en tant que représentation de la guerre, et le peuple palestinien, en tant que symbole du sumud (fermeté).

Al-Qasim décrit l'Israélien comme " celui qui creuse son chemin à travers les blessures de millions de personnes", "dont les chars écrasent toutes les roses du jardin", "qui brise les fenêtres dans la nuit" et "dont les avions larguent des bombes sur le rêve de l'enfance".

Le second personnage, les Palestiniens, est dépeint comme les "enfants des racines impossibles", ceux "qui n'ont jamais tressé de tresses pour en faire des couvertures" ou "qui n'ont jamais craché sur des cadavres ou arraché leurs dents en or".

Le message des Palestiniens à leurs bourreaux israéliens est, une fois de plus, "Merci mille fois ! Notre tristesse a grandi et est devenue un homme. Et maintenant, nous devons nous battre."

Une douleur profonde

J'ai réfléchi à ce poème au cours d'un vol turbulent vers Amsterdam pour parler de la Nakba à des auditoires dont j'ai constaté par la suite qu'ils étaient profondément attristés, en colère et parfois même déconcertés par le degré de cruauté d'Israël à Gaza.

J'ai essayé d'organiser mes pensées éparses. Comment parler d'une douleur si profonde et croissante, comme s'il s'agissait d'une simple question politique, d'un " conflit " entre deux parties, avec des récits prétendument "concurrents "?

Le génocide est-il un récit ? La quête de liberté est-elle un conflit ? " Saviez-vous que plus de journalistes palestiniens ont été tués à Gaza en l'espace de sept mois que ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale et le Vietnam réunis ? J'ai écrit cette phrase dans mon carnet pour souligner, pour la énième fois, la centralité de la voix palestinienne dans l'histoire palestinienne. J'ai souligné le mot "combiné"".

Il semble que les Palestiniens doivent mourir en grand nombre pour justifier leur droit à la parole.

Nous reconnaître

L'existence, ou la reconnaissance de cette existence, est le point de départ de tout. C'est la condition sine qua non d'une vie digne. Sans elle, notre mort et notre effacement collectifs se produisent souvent dans le silence le plus total.

De nombreuses nations opprimées ont péri de cette manière, ne laissant derrière elles que les échos étouffés d'une douleur indicible.

Nous, Palestiniens, résistons afin de préserver l'espoir - pour nous, mais aussi pour tous les peuples opprimés du monde entier. Israël a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous priver d'un droit apparemment fondamental, à savoir la reconnaissance même de notre existence.

Cela a commencé avant même la Nakba. La Nakba n'est pas seulement un événement perturbateur qui a modifié l'identité démographique même de la Palestine historique - en remplaçant une nation par une autre, par la violence et le nettoyage ethnique.

Cet aspect de la Nakba a été démontré à d'innombrables reprises dans des livres, des cartes, des documentaires et dans les témoignages de ceux qui ont survécu à la "catastrophe".

Mais la Nakba ne se résume pas à la démolition de centaines de villages et au massacre ou à l'exil de leurs habitants. La Nakba a été le moyen pour le sionisme de contrôler le cours de l'histoire.

La notion sioniste selon laquelle "la Palestine était une terre sans peuple" était la première prémisse de la logique erronée qui a positionné la communauté juive mondiale - un supposé "peuple sans terre" - comme l'héritière rationnelle de la Palestine.

Tout ce qui s'est passé depuis lors est le résultat de ce schéma anti-historique

L'effacement ne se limite toutefois pas aux espaces physiques et matériels. La guerre contre la culture, la religion, la nourriture et la langue palestiniennes fait partie de ce jeu à somme nulle qu'Israël a perfectionné dès le départ.

La Nakba n'était que le début de ce processus d'effacement qui s'est manifesté par une myriade de moyens destructeurs et novateurs.

Il s'agit notamment de la destruction au bulldozer d'oliveraies, de la démolition de maisons, de la saisie de terres, de l'hébraïsation des noms de rue et de la conversion d'anciens cimetières en parkings.

Ce ne sont là que de simples exemples. L'effacement ne se limite toutefois pas aux espaces physiques et matériels.

La guerre contre la culture, la religion, la nourriture et la langue palestiniennes fait partie de ce jeu à somme nulle qu'Israël a perfectionné depuis le début.

La guerre contre Gaza est censée être le dernier chapitre d'une Nakba en cours : " Nous sommes en train de préparer la Nakba de Gaza", a déclaré le ministre israélien de l'agriculture, Avi Dichter, en novembre dernier.

"Gaza Nakba 2023. C'est ainsi que cela se terminera". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré en octobre : " Maintenant, allez frapper Amalek, détruisez tout ce qu'ils ont, et ne les épargnez pas", en utilisant une référence biblique pour justifier la guerre dévastatrice d'Israël à Gaza.

La bombe nucléaire "est une possibilité", a déclaré le ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, lors d'une interview le 5 novembre. Les propos haineux et violents se poursuivent.

Ce n'est pas fini

Mais Israël n'écrira pas les derniers mots de notre propre histoire, parce qu'Israël n'est plus l'entité qui façonne notre propre histoire, qui contrôle notre langue et qui détermine le destin de notre peuple. Les fils et les filles des fellahs, les paysans d'autrefois, les réfugiés d'aujourd'hui, ont "grandi" et se battent en retour.

Le peuple palestinien n'est plus en marge de l'histoire, victime infortunée du nettoyage ethnique, du massacre et de la relégation. Sa résistance fait désormais partie des légendes, reflétant un changement historique qui a mis plus de 75 ans à se concrétiser.

La réalité est évidente pour le monde entier : Le sionisme, laid, violent, politiquement divisé et moralement en faillite, et la nation palestinienne, jeune, puissante, unifiée autour de sa résistance et fidèle à ses principes.

Le lendemain de mon arrivée à Amsterdam, des centaines d'étudiants universitaires ont entamé un campement de solidarité. Leurs pancartes faisaient référence à la Nakba et au sumud, et dénonçaient le racisme sioniste et le génocide israélien.

Des drapeaux palestiniens flottaient partout. Les étudiants ont chanté et scandé pour la Palestine et son peuple, faisant écho aux chants des étudiants dans de nombreux autres campements à travers l'hémisphère occidental, en fait dans le monde entier.

Pendant ce temps, les nouvelles font état d'un intérêt croissant pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Certains l'ont déjà fait, d'autres sont sur le point de le faire.

Cette restauration historique de l'espoir de liberté des Palestiniens est due en grande partie à leur sumud collectif et à leur résistance. Sans eux, la Nakba aurait commencé et se serait terminée selon le scénario sioniste israélien.

Mais la Nakba est désormais la nôtre. Elle nous appartient, non seulement en tant qu'expérience de douleur collective partagée, mais aussi en tant que revendication d'une justice longtemps bafouée.

"Notre tristesse a grandi et est devenue un homme. Et maintenant, nous devons nous battre", a écrit al-Qasim.

Et maintenant, nous devons gagner. Notre liberté tant convoitée, enfin.

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Il est l'auteur de six livres. Son dernier ouvrage, coédité avec Ilan Pappé, s'intitule « Our Vision for Liberation : Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out » (Notre vision de la libération : des dirigeants et des intellectuels palestiniens engagés s'expriment). Parmi ses autres ouvrages figurent « My Father was a Freedom Fighter » (Mon père était un combattant de la liberté) et « The Last Earth » (La dernière terre). M. Baroud est chercheur principal non résident au Center for Islam and Global Affairs (CIGA).

Disclaimer : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.