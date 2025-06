Il est encourageant de voir que le Nigeria accueille cette année le séminaire "Promouvoir les programmes de sensibilisation au cancer et de plaidoyer dans les États membres africains de l'Organisation de la coopération islamique (OCI)," en s'appuyant sur la session spéciale que nous avons tenue à Istanbul en 2016 dans le cadre de la 13e Conférence islamique au sommet", a déclaré la Première dame Emine Erdogan dans un communiqué publié sur X, mercredi.

"J'exprime ma sincère gratitude à Mme Tinubu pour avoir été le fer de lance d'une question aussi cruciale en Afrique, qui revêt une importance non seulement pour le bien-être de son pays, mais aussi pour la communauté internationale", a-t-elle ajouté.

Des résultats positifs

"J'espère que le sommet débouchera sur des résultats positifs et je suis convaincue que l'union de la force et de la compassion conduira à une plus grande prise de conscience."

Pour sa part, la première dame du Nigeria, Oluremi Tinubu, a estimé que "les résultats du sommet seront positifs et bénéfiques, car je crois que la prise de conscience augmentera avec la force et l'unité des cœurs".

La ministre nigériane de la condition féminine, Uju Kennedy-Ohanenye, a signalé que le séminaire est une "initiative très louable de l'OCI pour la collaboration soutenue avec ses institutions et ses partenaires internationaux afin de déployer des efforts significatifs pour développer les cadres politiques nécessaires, en vue d'aider les États membres à renforcer les capacités nationales de lutte contre le cancer", dans un communiqué publié mercredi sur X.

Le séminaire d'Abuja réunit les premières dames de 17 États membres africains de l'OCI. Il vise à créer et à renforcer la sensibilisation sur le fardeau croissant du cancer, en particulier en Afrique. Il permet également aux premières dames d'identifier les moyens par lesquels elles peuvent renforcer leur rôle de leader et lutter efficacement contre la maladie afin de sauver des vies.

Le nombre de décès dus au cancer en Afrique a augmenté au fil des ans, ce qui nécessite des mesures proactives et préventives, notamment des politiques et des campagnes de sensibilisation.

En 2022, le cancer a coûté la vie à environ 573 650 personnes en Afrique.