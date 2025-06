L'Afrique du Sud va demander jeudi à la Cour internationale de justice (CIJ) de mettre fin à l'offensive israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, dans le cadre d'une affaire en cours portée par Pretoria devant l'instance en décembre dernier.

Les audiences qui se tiendront jeudi et vendredi interviennent alors que l'Afrique du Sud a demandé la semaine dernière l'examen de nouvelles mesures visant à protéger Rafah, où plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge.

L'Afrique du Sud a également demandé à la Cour d'ordonner à Israël de permettre un accès sans entrave à la bande de Gaza aux représentants de l'organisation des Nations unies (Onu), aux organisations distribuant de l'aide humanitaire, aux journalistes et aux enquêteurs.

L'Afrique du Sud s'adressera à la Cour jeudi à partir de 13h00 GMT.

Israël présentera sa version des faits vendredi.

L'Afrique du Sud a engagé en décembre une procédure contre Israël devant la CIJ, accusant l'Etat hébreu de génocide dans la bande de Gaza.

La Cour a ordonné en janvier à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout acte éventuel de génocide dans le contexte de la guerre qu'il mène contre le Hamas dans le territoire palestinien.

Selon les autorités de la santé de Gaza, près de 35.000 personnes sont mortes dans l'enclave depuis le début de l'offensive lancée par Israël en réponse à l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas dans le sud de l'Etat hébreu.

Les audiences qui se tiendront jeudi et vendredi à La Haye porteront uniquement sur l'adoption de mesures d'urgence afin d'éviter que le conflit ne s'aggrave et non pas pour l'instant sur le fond.

Si les décisions de la CIJ sont contraignantes et sans appel, la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer.

