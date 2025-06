Le Festival de Cannes 2024 s'est ouvert dans la station balnéaire de Cannes, dans le sud de la France, avec des célébrités internationales et africaines qui ont pris des poses parfaites sur le tapis rouge lors de la soirée d'ouverture ce 14 mai.

La 77e édition de l'événement se déroulera jusqu'au 25 mai et verra 22 films concourir pour la Palme d'or, qui est peut-être la récompense la plus convoitée du festival, et plus de 50 autres films présentés en avant-première en dehors de la compétition principale.

Les films et les cinéastes africains sont à l'honneur cette année, avec plus de 20 films présentés en première mondiale à l'occasion de ce prestigieux événement.

Le premier long métrage du cinéaste somalien Mo Harawe, « The Village Next to Paradise », a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard aux côtés de la comédie dramatique « On Becoming a Guinea Fowl » du cinéaste zambien Rungano Nyoni.

The Village Next to Paradise raconte l'histoire inspirante d'une famille qui doit naviguer entre ses différentes aspirations et le monde moderne complexe dans lequel elle vit. L'amour, la confiance et la résilience devront les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Une autre entrée audacieuse se fait dans la catégorie de la Quinzaine des réalisateurs, qui comprend les drames musicaux « Everybody Loves Touda » du producteur marocain Nabil Ayouch, plusieurs fois primé, et « East of Noon » de la cinéaste égyptienne Noora Elkoussy.

Les Égyptiens Nada Riyadh et Ayman El Amir présenteront leur film « Rafaat Einy ll Sama » (Le bord de la folie) à la Semaine internationale de la critique de Cannes, aux côtés du drame « La Mer Au Loin » du cinéaste marocain Saïd Hamich Benlarbi et d'« Animale » de la productrice algérienne Emma Benestan.

La Mer Au Loin raconte l'histoire enchanteresse de la vie d'un migrant et des profondes blessures psychologiques provoquées par le fléau de la traite des êtres humains.

Le directeur du festival, Thierry Fremaux, a déclaré au magazine Variety que plus de 2 000 films avaient été soumis pour l'édition de cette année.

Le jury de la projection est dirigé par Greta Gerwig et des acteurs légendaires américains tels que Kevin Costner, Uma Thurman, Demi Moore et Chris Hemsworth feront des apparitions spéciales.

L'actrice américaine Meryl Streep devrait recevoir une Palme d'or honorifique, la plus haute récompense décernée lors de l'événement, tandis que le créateur de Star Wars, George Lucas, sera célébré lors de la soirée de clôture.

Certains des cinéastes africains sélectionnés sont des producteurs, des réalisateurs et des scénaristes multi-récompensés, qui ont déjà remporté des prix aux BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), aux festivals internationaux du film de Toronto et de Berlin.

