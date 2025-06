Par Sylvia Chebet

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans, est un homme qui marche sur une corde raide politique alors qu'il cherche à obtenir un second mandat et à conserver la domination de son parti, le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis les premières élections multipartites du pays en 1994.

Les sondages prédisent que l'ANC pourrait perdre sa majorité parlementaire, une situation déstabilisante pour un homme dont les espoirs de réélection sont liés à la popularité du parti.

Les analystes politiques estiment que M. Ramaphosa incarne à la fois les succès et les échecs de l'ANC, le parti de la lutte pour la libération.

David Monyae, professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Johannesburg, explique à TRT Afrika que les réalisations de l'ANC sont ternies par les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux électeurs en Afrique du Sud.

« L'ANC a réalisé beaucoup de choses en termes de logement, compte tenu de la structure de l'économie de l'apartheid et de l'électrification, même si Eskom, la compagnie d'énergie sud-africaine, a de gros problèmes en termes de délestage (rationnement de l'électricité) », a déclaré M. Monyae, en précisant que le parti reconnaît qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre dans certains domaines cruciaux.

« En ce qui concerne la distribution des terres, qui est au cœur de la lutte de libération en Afrique du Sud, rien n'a été fait, pas plus qu'en ce qui concerne la libération économique de la majorité des Noirs », observe-t-il.

« Il y a encore beaucoup de problèmes dans beaucoup d'autres domaines, y compris les soins de santé, l'éducation, et c'est en partie sa faute (Ramaphosa) en tant que chef du parti au pouvoir, et il fait également partie de l'héritage de l'ANC tout entier au gouvernement ces 30 dernières années.

Certaines des lacunes qui entament la popularité de l'ANC ne sont toutefois pas le fait de M. Ramaphosa et pourraient sans doute être attribuées à ses prédécesseurs.

Mais il est sévèrement jugé pour les échecs du parti au cours des cinq dernières années qui ont suivi son arrivée aux commandes.

« En particulier, il n'y a pas d'excuses en ce qui concerne la corruption. C'est une épidémie... et tout cela s'est produit sous sa direction. L'économie n'a pas progressé, même si nous avons eu la pandémie et la crise financière mondiale, il aurait pu faire mieux", estime M. Monyae.

Le taux de chômage, qui s'élève à 32 %, est une autre épine dans le pied de l'ANC de M. Ramaphosa, mais le président sortant estime que son parti a franchi des étapes importantes qui le mèneront une fois de plus à la victoire.

L'électricité est désormais accessible à 93 % des Sud-Africains, contre 36 % sous le régime de l'apartheid, lorsqu'elle était un privilège de la minorité blanche. Mais la crise énergétique prolongée, qui a entraîné des coupures de courant quotidiennes pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour, a massivement entravé l'activité économique, ternissant ainsi l'image du parti.

« C'est une grande réussite, mais il y a encore beaucoup à faire », a récemment reconnu M. Ramaphosa, notant que « le renouveau ne se fait pas en un jour ».

Le président reconnaît également que de nombreux électeurs sont « amèrement critiques à l'égard de l'ANC », mais il reste persuadé que l'ANC reste le parti à battre et qu'il est le candidat le plus éligible.

« La majorité des personnes qui ont toujours voté pour l'ANC considèrent toujours que l'ANC est le seul véhicule pour le processus de transformation du pays, pour le consolider et l'améliorer », a déclaré M. Ramaphosa, ajoutant que « de nombreuses personnes ne voient personne faire mieux ».

« Cependant, il pourrait s'agir de la dernière chance donnée à l'ANC, estime M. Monyae.

« Il y a encore une génération de gens comme moi qui se souviennent très bien du passé. Ils portent encore les cicatrices de l'ancien régime, et nous n'avons pas atteint le stade d'une génération qui oublie le passé. C'est pourquoi les gens considèrent l'ANC comme un mouvement de libération et essaient de lui donner une deuxième ou une troisième chance.

Le parti mis à part, la personnalité de Ramaphosa reste son joker, selon les experts.

Monyae estime qu'en dépit de la longue liste de ses défauts, « il y a toujours des gens qui disent : oh, nous comprenons les erreurs, nous comprenons tout cela, mais c'est le meilleur parmi les pires ».

Se référant aux jours de la lutte pour la libération et à la transition ultérieure de l'apartheid à une Afrique du Sud démocratique, M. Ramaphosa, avocat de formation, figure en bonne place parmi les personnes reconnues pour leur immense contribution.

« En fait, il est, faute d'un meilleur terme, l'accoucheur de la démocratie dont nous jouissons. Il a été le négociateur en chef de l'ANC tout au long des négociations avec le régime de l'apartheid et il a joué un rôle de premier plan dans la rédaction de la constitution que nous avons", souligne M. Monyae.

Ancien syndicaliste représentant les travailleurs des mines, M. Ramaphosa nourrit des ambitions présidentielles depuis le jour de l'indépendance, mais il a dû attendre 25 ans avant d'accéder au sommet.

Son prédécesseur, Jacob Zuma, a été contraint de démissionner après avoir fait l'objet d'une avalanche d'accusations de corruption et M. Ramaphosa, alors vice-président, a surfé sur la vague anti-Zuma pour occuper la maison sur la colline.

Mais pour les élections de ce mois-ci, la route est rude et cahoteuse pour le président sortant. Le dernier sondage réalisé par l'institut de sondage Ipsos montre que le soutien au parti au pouvoir, qui a remporté plus de 57 % des voix lors des dernières élections nationales en 2019, est tombé à un peu plus de 40 %.

