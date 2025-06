Lors d'un entretien, mercredi, avec la chaîne de télévision turque NTV, le ministre turc des Affaires Étrangères, Hakan Fidan, a souligné la différence fondamentale entre la position de la Turquie et des États-Unis concernant la guerre à Gaza, affirmant que Washington soutient inconditionnellement Israël, tandis qu’Ankara se tient fermement aux côtés de la Palestine depuis le début.

Pour M. Fidan, il est inconcevable qu’Israël agisse avec une telle audace et commette des actes relevant du génocide, “sans le soutien militaire et politique inconditionnel des États-Unis”.

Fidan a, en outre, affirmé qu’Ankara et Washington sont actuellement en phase sur la nécessité d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et sur la fourniture urgente d'aide humanitaire à l'enclave assiégée.

Concernant la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour de internationale de Justice, il a souligné que l'Afrique du Sud est le pays le mieux placé pour le faire en raison de son expérience en matière de lutte contre le régime raciste d'apartheid et contre l’oppression.

Rappelons qu’Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, plus de 35 200 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis lors, principalement des femmes et des enfants, et plus de 79 000 ont été blessés.

En Cisjordanie occupée, près de 500 Palestiniens ont été tués et des milliers blessés depuis lors, en plus des campagnes d'arrestation quotidiennes menées par l'armée israélienne.

Israël est, en effet, accusé de "génocide" devant la Cour internationale de Justice, qui a ordonné à Tel Aviv de s'assurer que ses forces ne commettent pas d'actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.

