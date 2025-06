Le ministère tunisien de l'Intérieur a rejeté jeudi les accusations d'avocats et d'un groupe de défense des droits selon lesquelles des policiers auraient torturé un avocat détenu qui s'est effondré au tribunal.

L'avocat Mahdi Zagrouba - un critique bien connu du président Kais Saied - a été arrêté lundi parce qu'il était soupçonné d'avoir agressé verbalement et physiquement un policier lors de manifestations contre l'arrestation d'un autre avocat, ont déclaré les procureurs.

Zagrouba, qui a comparu devant un juge d'instruction mercredi, a déclaré à l'audience qu'il avait été torturé par des officiers, puis s'est effondré et a été transporté à l'hôpital, ont déclaré des avocats et des témoins.

« Il a mentionné les noms des policiers qui l'ont torturé avant de s'effondrer et de tomber dans le coma », a déclaré l'avocate Souad Boker, qui représentait M. Zagrouba.

Une mise en scène

Le ministère de l'intérieur a déclaré qu'il réfutait fermement ces accusations.

« Nous nions catégoriquement que l'avocat ait été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Il s'agit d'un scénario visant à échapper à toute responsabilité après qu'il a été prouvé qu'il avait agressé un policier lors d'une manifestation cette semaine", a déclaré Fakher Bouzghaia, fonctionnaire du ministère.

« Tous les centres de détention sont équipés de caméras de surveillance », a ajouté M. Bouzghaia.

Sans faire référence à ces allégations, le président Saied a déclaré dans un communiqué à l'issue d'une réunion avec la ministre de la justice, Laila Jafel, mercredi en fin de journée, qu'il incombait à l'État de garantir à chaque prisonnier le droit à un traitement qui préserve sa dignité.

M. Zagrouba, qui a critiqué le président, a été arrêté par la police qui a pris d'assaut le siège de l'association du barreau lundi pour la deuxième fois en deux jours.

Poursuites pénales

L'agence de presse nationale TAP a cité un autre des avocats de M. Zarouba, Boubaker Ben Thabet, qui a déclaré que M. Zagrouba avait été soumis à une « torture systématique » au cours de sa détention.

Toumi Ben Farhat, un autre avocat représentant Zagrouba, a déclaré que son collègue « a été soumis à des tortures extrêmement graves ».

Bassam Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, a déclaré que « Zagrouba a été soumis à des tortures brutales, et j'ai personnellement été témoin des tortures infligées à son corps ».

L'ordre des avocats a déclaré dans un communiqué publié mercredi en fin de journée que la torture méritait des poursuites pénales, qu'il tenait les fonctionnaires du ministère de l'intérieur pour responsables et qu'il avait appelé à une grève nationale le jeudi.

Au lendemain de l'arrestation de M. Zagrouba, l'Union européenne s'est déclarée préoccupée par un certain nombre d'emprisonnements de personnalités de la société civile, de journalistes et d'activistes politiques, et a demandé des éclaircissements à la Tunisie.

