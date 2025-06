Environ 20 personnes sont mortes noyées et plus de cinq tonnes de marchandises englouties par les eaux à la suite du naufrage d’une embarcation dans le Lac Albert en Ituri (est de la RDC) mercredi, ont rapporté des médias locaux.

Selon le service de la Protection civile en Ituri, cet incident est dû aux vents violents qui soufflent depuis le mois d’avril dernier sur le lac Albert, précise la radio de l'ONU en RDC, Radio Okapi.

Robert Ndjalonga, coordonnateur de la Protection civile, a indiqué que cette situation affecte le transport lacustre et les activités de pêche qui se font avec beaucoup de risques.

Pour prévenir des pertes en vie humaine et de dégâts matériels, il a recommandé aux pêcheurs, aux transporteurs et aux clients de se munir chaque fois de gilets de sauvetage et de réduire les activités sur le Lac Albert, souligne la radio onusienne.

