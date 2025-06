Par Edward Qorro

Jacob Zuma, ancien président sud-africain, incarne l'art de la survie en politique alors qu'il revient sur le devant de la scène électorale après six ans, dans le but de reconquérir la plus haute fonction de la nation arc-en-ciel.

À 82 ans, le charisme de M. Zuma ne se dément pas, mais son chemin vers la présidence est semé d'embûches juridiques.

Alors qu'il se prépare à la bataille électorale du 29 mai, la Commission électorale indépendante (CEI) du pays a remis en question l'éligibilité de M. Zuma, citant une condamnation de 2021 pour outrage à magistrat.

M. Zuma, qui a été président de mai 2009 à février 2018, ne mène pas non plus une vie facile au sein de son parti, l'uMkhonto we Sizwe (MK). La semaine dernière, la chaîne publique SABC a rapporté qu'il faisait l'objet d'une tentative d'éviction des postes de direction du parti.

Sa proximité présumée avec la famille controversée des Gupta, d'origine indienne, et leur réseau d'affaires louches est également un point sensible, qui a déjà provoqué son éloignement de son ancien parti, le Congrès national africain (ANC).

La querelle entre M. Zuma et le président Cyril Ramaphosa, qui était autrefois son adjoint, l'a conduit à rejoindre le MK, qui était l'aile paramilitaire de l'ANC pendant le mouvement anti-apartheid.

Peu de gens s'attendent à ce que les débuts de MK dans la politique électorale propulsent Zuma, alias « JZ », directement à la présidence. Toutefois, le parti pourrait réduire la part de voix de l'ANC, auquel cas la course à la direction serait très ouverte.

En avril, un sondage Ipsos a montré que MK pourrait obtenir plus de 8 % des voix, alors que l'ANC risque de perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement.

La réputation de Zuma en tant qu'homme politique énigmatique revendiquant l'héritage de l'ANC n'est pas non plus à négliger, estiment les analystes.

Fils du terroir

Bien que les opposants de Zuma soient nombreux, ses partisans pensent qu'il est toujours l'homme de la situation.

Ils affirment qu'il est un fils du terroir et un politicien qui a connu le terrain, ce qui le rend digne de la responsabilité de façonner le paysage politique sud-africain post-apartheid, vieux de 30 ans.

« Zuma est probablement l'homme du moment. Il a fait partie des combattants de la liberté qui ont passé de nombreuses années à se battre pour l'Afrique du Sud et qui ont même été emprisonnés", explique à TRT Afrika Charles Odero, directeur exécutif de la Civic and Legal Aid Organisation (CiLAO).

Jacob Zuma est né en 1942 dans la région rurale de Nkandla. Son père, officier de police, est décédé lorsque Zuma avait cinq ans. Bien qu'il n'ait jamais reçu d'éducation formelle, il a obtenu plusieurs doctorats honorifiques.

En 1962, Zuma a été emprisonné pour avoir lutté contre l'apartheid. Il s'est exilé en 1975, est revenu triomphalement en Afrique du Sud en 1990 et est devenu président en 2009.

M. Odero estime que M. Zuma jouit de la confiance de la population malgré ce qu'il appelle « un accident politique », en référence au scandale de corruption qui a terni son image. « Les Sud-Africains gardent Zuma dans leur cœur », affirme-t-il.

Dans la course électorale actuelle, M. Odero estime que M. Zuma donnera du fil à retordre à l'ANC et à d'autres formations politiques, dont l'EFF de Julius Malema.

« Si ces partis n'atteignent pas le seuil requis pour former un gouvernement, ils créeront certainement une coalition. Cela pourrait tourner à l'avantage de Zuma", explique-t-il.

La Constitution sud-africaine stipule que les membres du Parlement élisent le président.

Un moment inopportun

Certains analystes estiment que, quelle que soit la décision de la Cour, ce n'est peut-être pas le bon moment pour Zuma de revendiquer la présidence.

Moses Allan Adam, président du Conseil international des amis de l'Afrique de l'Est, basé en Tanzanie, souligne que M. Zuma doit encore être blanchi des accusations de corruption avant de pouvoir briguer la présidence.

« Je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour diriger l'Afrique du Sud en ce moment », déclare M. Adam, dont l'organisation fait office de groupe de pression pour l'intégration régionale.

À l'heure où la Cour constitutionnelle rendra son verdict sur la candidature de Zuma, les Sud-Africains ont hâte de voir si l'ancien président trouvera un second souffle ou si ses adversaires auront le dernier mot.

