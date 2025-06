Par Hannan Hussain

Le chemin de Donald Trump vers la présidence ne s'avère pas aussi facile qu'il le souhaiterait. L'ancien président des États-Unis est confronté à une série d'affaires pénales et civiles allant de la fraude électorale à la subversion électorale, en passant par le versement illégal de pots-de-vin.

Au total, quelque 91 chefs d'accusation ont été retenus contre lui devant deux tribunaux d'État et deux districts fédéraux différents. Bien qu'il soit en tête dans certains sondages pour les élections de novembre, Donald Trump est toujours confronté à la menace bien réelle d'une peine d'emprisonnement.

Les médias et la classe politique ont accordé une grande attention aux poursuites judiciaires dont fait l'objet M. Trump. Depuis un mois, il est jugé à New York. Il est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler les pots-de-vin versés à la star des films pour adultes Stormy Daniels avant l'élection présidentielle de 2016, et le procès devrait se terminer avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

M. Trump fait également l'objet de dizaines d'accusations de crime pour avoir prétendument conservé illégalement des documents gouvernementaux classifiés lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche.

Il est également accusé d'avoir fait obstruction aux efforts du FBI pour les récupérer, et nie tout acte répréhensible. Malgré tous ces obstacles juridiques, il y a de fortes chances que M. Trump échappe à l'obligation de rendre des comptes. Voici comment.

Pari électoral

Plutôt que de faire face à toutes les accusations devant les tribunaux, M. Trump semble vouloir retarder les affaires et les procès au-delà du mois de novembre. De récents sondages suggèrent que M. Trump a de sérieuses chances de reconquérir la présidence et qu'une fois au pouvoir, il pourrait influencer les poursuites en nommant les fonctionnaires de son choix au ministère de la justice.

Cette tactique semble fonctionner en détournant l'attention de deux de ses affaires fédérales : le procès pour subversion de l'élection de 2020 et la manipulation présumée de documents classifiés.

En retardant les choses, il est également plus facile pour M. Trump de prendre les choses en main et d'empêcher que des accusations majeures n'affaiblissent sa mainmise sur le pouvoir.

Il n'a pas caché qu'il utiliserait son second mandat pour gracier les criminels condamnés dans le cadre des émeutes du Capitole de 2021. Il serait dans son intérêt immédiat de se saisir d'affaires qui le regardent dans les yeux.

Une partie de sa stratégie d'atermoiement consiste à garder ses fidèles et les personnes qu'il a nommées au niveau politique près de lui.

Cette approche a déjà porté ses fruits au niveau des États. En Floride, un juge fédéral nommé par M. Trump a récemment annulé la date d'un procès prévu en mai, à son avantage.

C'est l'un des nombreux reports qui continuent de profiter à M. Trump et qui soutiennent ses efforts pour rendre l'obligation de rendre des comptes insaisissable.

Ce serait une tâche ardue pour M. Trump que de contester chaque chef d'accusation sur le fond devant un tribunal.

Il est préférable pour lui d'attaquer la crédibilité de l'accusation elle-même et d'empêcher que ces accusations soient prouvées avant le mois de novembre. C'est précisément ce à quoi s'emploie son équipe juridique.

Enjeux politiques

Au-delà des aspects juridiques, M. Trump a un intérêt politique important à ce que les affaires soient reportées jusqu'en novembre.

D'une part, il est déterminé à les qualifier de « chasse aux sorcières » auprès de ses électeurs et à présenter l'absence de condamnation comme une preuve corroborante.

Par le passé, M. Trump a monté de tels récits pour galvaniser le soutien politique et consolider sa base d'électeurs. Il a fait de nombreuses allégations de fraude électorale lors des élections de 2020 et a fait l'objet d'une accusation de destitution pour avoir incité aux émeutes du Capitole en 2021. Trump a rejeté l'enquête en la qualifiant de chasse aux sorcières.

Les enjeux actuels sont bien plus importants : le mécontentement à l'égard de M. Biden est en hausse et M. Trump est en tête dans cinq États clés malgré tous ses ennuis judiciaires. Avec une chance réelle de reconquérir la présidence, pourquoi Trump hésiterait-il à prendre un pari sur les élections ? Ses alliés républicains semblent d'accord.

D'importants membres du parti républicain se sont solidarisés avec M. Trump dans le cadre du procès pour blanchiment d'argent en cours, et le principal républicain au Congrès, Mike Johnson, a fermement soutenu M. Trump.

« Il est impossible pour quiconque de nier, (qui) regarde cela objectivement, que le système judiciaire de notre pays a été instrumentalisé contre le président Trump », a déclaré Mike Johnson.

Compte tenu des chances de second mandat de l'ex-président et de son influence sur le parti, de nombreux républicains ont tout intérêt à prendre sa défense.

Trump exerce une influence considérable sur les républicains de la Chambre des représentants, ce qui rend opportun de s'aligner sur une figure qui renforcera son emprise sur le parti.

La présidence de M. Johnson en est un exemple : il a réussi à survivre à une tentative d'éviction ce mois-ci grâce au soutien de M. Trump, ce qui souligne l'impact de son soutien à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement.

Contestation de l'élection

M. Trump risque également une peine d'emprisonnement s'il continue d'attaquer ou de discuter du procès de l'affaire des pots-de-vin. Une telle issue pourrait porter un coup aux principaux républicains qui comptent sur la campagne de rue de M. Trump pour jeter le doute sur les élections présidentielles de 2024.

Des personnalités importantes ont refusé de s'engager à accepter les résultats des élections de novembre et tiennent à présenter Trump comme victorieux.

Pour des raisons juridiques, elles ne peuvent pas ignorer les résultats et affirmer que Trump a gagné. Mais elles pourraient amplifier les fausses allégations de fraude électorale et jeter le doute sur l'intégrité des élections.

Des allégations similaires ont ouvert la voie à de violentes émeutes au Capitole, soulignant une faiblesse majeure de la démocratie américaine. En démontrant leur loyauté sur le plan juridique, les alliés de Trump pourraient s'assurer ses faveurs avant les élections et utiliser cette bonne volonté pour obtenir des postes de premier plan.

Il est intéressant de noter que les alliés républicains de Donald Trump ne risquent pas la prison s'ils s'attaquent au procès de l'affaire des pots-de-vin en son nom. Il se serait tourné vers eux pour intensifier les attaques contre Michael Cohen, témoin vedette et ancien « arrangeur » de Trump, qui a déclaré avoir versé de l'argent occulte sur ordre de Trump.

En s'attaquant à la crédibilité de Cohen, M. Trump pourrait faire échouer les procédures judiciaires et réitérer son affirmation selon laquelle les affaires sont motivées par des considérations politiques.

Ainsi compris, le principal objectif de Trump est de faire de la procédure pénale une distraction aux yeux de ses électeurs et des autres membres de son parti. Pour atteindre cet objectif, il saisira toutes les occasions qui se présenteront pour faire traîner ces affaires jusqu'en novembre, ce qui profitera à ses fidèles.

Le prix à payer pour les États-Unis est élevé. M. Trump est le premier président américain à faire l'objet de poursuites pénales, et ses procès (et ses éventuelles condamnations) auraient envoyé le message fort que personne n'est au-dessus de la loi.

Mais la capacité de M. Trump à retarder les procès montre que le système peut être déjoué, malgré les preuves d'actes illégaux et les accusations d'atteinte à la sécurité nationale des États-Unis.

Alors que les perspectives de condamnation semblent sombres au plus haut niveau, ces événements soulèvent de sérieuses questions sur la démocratie américaine et sa capacité à rendre la justice.

Le message est clair : un ancien président américain accusé d'insurrection peut encore se frayer un chemin jusqu'à la Maison Blanche, peut-être indemne.

A propos de l'auteur : Hannan Hussain est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

