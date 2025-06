Bassirou Diomaye Faye, investi début avril à l'issue d'une crise politique de quelques mois au Sénégal, a effectué sa première visite au Ghana, au lendemain de sa visite au Nigeria où il a rencontré le président Bola Ahmed Tinubu.

Comme avec ce dernier, il a évoqué avec Nana Akufo-Addo, le chef de l'Etat ghanéen, la situation régionale et notamment le maintien du Niger, du Mali et du Burkina Faso au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) que ces trois pays ont annoncé quitter en début d'année.

L'élection de Bassirou Diomaye Faye "rassure tous ceux qui s'intéressent à l'avenir démocratique de notre région et de notre continent", a déclaré à la presse Nana Akufo-Addo après la rencontre.

"Je pense qu'il va nous aider à résoudre le gros problème que connaît la Cedeao avec le départ des trois pays-clefs que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali" afin de "trouver un moyen de les ramener dans notre communauté", a-t-il ajouté.

Panafricaniste de gauche, M. Faye, devenu à 44 ans le plus jeune président du Sénégal, a remporté la présidentielle du 24 mars sur la promesse de rupture avec le système en place incarné selon lui par son prédécesseur Macky Sall, qui a provoqué une crise pré-électorale après avoir décrété l'ajournement de la présidentielle en février.

Depuis son investiture, le chef de l'Etat sénégalais a entrepris une tournée de ses voisins qui l'a amené en Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau et Côte d'Ivoire, en plus du Ghana et du Nigeria.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp