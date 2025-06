La Corée du Nord a annoncé, samedi, avoir testé un nouveau missile balistique tactique équipé d'un système de navigation autonome.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a lui-même supervisé le test de lancement de vendredi vers la mer du Japon, dans le cadre d'une mission visant à évaluer la "précision et la fiabilité" d'un nouveau système de navigation autonome.

Le test du missile équipé d'un système de navigation indépendant s'inscrit dans le cadre des efforts de la Corée du Nord pour développer ses capacités militaires.

"Les ennemis auront peur et n'oseront pas jouer avec le feu que lorsqu'ils seront témoins du dispositif de combat nucléaire de notre État", a déclaré Kim Jong Un.

Le même jour, Kim Jong Un a visité une installation de production militaire et a appelé à "renforcer plus rapidement la force nucléaire (...) sans interruption et sans hésitation".

Prévenir d'autres lancements

L'armée sud-coréenne avait signalé vendredi avoir détecté le lancement de "plusieurs objets volants présumés être des missiles balistiques à courte portée" depuis la région de Wonsan, dans l'est de la Corée du Nord.

Ces missiles ont parcouru environ 300 kilomètres avant de s'abîmer dans les eaux à l'est de la péninsule coréenne, a précisé l'état-major interarmées de la Corée du Sud, ajoutant que l'armée sud-coréenne avait "renforcé sa vigilance et sa surveillance en prévision d'autres lancements".

Ce tir est le dernier d'une série d'essais effectués par la Corée du Nord, qui a lancé des missiles de croisière ainsi que des armes tactiques et hypersoniques au cours des derniers mois.

Washington et Séoul affirment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a expédié des armes à Moscou, ce qui tomberait sous les sanctions des Nations unies.

Ce lancement est intervenu quelques heures après un démenti par la puissante sœur du dirigeant Kim au sujet d'accusations selon lesquelles Pyongyang fournirait des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine.

