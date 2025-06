Le président rwandais Paul Kagame a déposé vendredi son dossier de candidature à la future présidentielle prévue le 15 juillet prochain. Ce dernier brigue ainsi un 4ᵉ mandat.

Paul Kagame 66 ans, au pouvoir depuis mars 2000, a officiellement déposé sa candidature pour les élections présidentielles du 15 juillet.

Le dépôt des candidatures pour les législatives et la présidentielle s'est ouvert vendredi 17 mai et se poursuivra jusqu’au 30 mai à la commission électorale.

Paul Kagame est le premier candidat à déposer officiellement son dossier à la commission électorale pour la présidentielle et brigue de facto un quatrième mandat.

Une option rendue possible en 2015 par une révision de la Constitution qui permet au président sortant de se représenter à chaque scrutin, et s’il est réélu, et de rester au pouvoir jusqu’en 2034.

Lire aussi :

Génocide rwandais : des fugitifs recherchés par la justice internationale déclarés morts

Le Rwanda au-delà du génocide de 1994

La liste définitive des candidats devra être rendue publique le 14 juin.

Élu en 2003, réélu en 2010, puis en 2017, avec plus de 90 % des voix à chaque fois, Paul Kagame est au pouvoir depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994 qui a couté la vie à plus 800 000 Tutsi, selon l'ONU.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp