Le Burkina Faso a récolté environ 130 milliards de FCFA (215,9 millions de dollars US) par appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UEMOA, selon un communiqué du ministère de l’Économie et des Finances publié le samedi 18 mai 2024.

Cet emprunt réalisé par syndication sur le compartiment obligataire de la BRVM a atteint un taux de souscription de 108 % au terme d’une période de collecte qui s’est déroulée du 11 avril au 13 mai 2024, a ajouté le gouvernement.

"La proposition globale s’est établie à 129,68 milliards FCFA contre 120 milliards FCFA recherchés initialement", a-t-il affirmé. Le pays a décidé de retenir la totalité du montant, a précisé Financial Afrik.

Par catégorie, les banques arrivent en tête des souscriptions avec 44 % du volume, suivies par les organismes de retraites/pensions et le secteur des assurances avec respectivement 23 % et 14 %.

Les pays ayant participé à la souscription incluent le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, et le Niger.

Les autorités de la transition ont salué la mobilisation des souscripteurs, car cette opération intervient dans un "contexte sécuritaire et géopolitique particulièrement difficile".

Cet appel public à l’épargne (TPBF 6,3 % – 2024-2029, TPBF 6,55 % 2024-2031) propose un taux d’intérêt annuel de 6,3 % sur 5 ans, et de 6,55 % sur 7 ans respectivement.

Il a été conduit par la Société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financières (SA2IF), arrangeur principal et chef de file, avec comme co-chefs de file de l’opération la SGI Togo et la SGI Bénin.

