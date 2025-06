"Le ministère nigérien de la Défense et le département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines, qui a déjà commencé", a indiqué un communiqué conjoint du ministère nigérien de la Défense et une délégation américaine après une rencontre organisée du 15 au 19 mai courant à Niamey.

"Il est ainsi convenu que le désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024", a précisé la même source, ajoutant que les deux délégations ont établi "des procédures pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage pour les vols militaires".

Une délégation américaine de haut niveau du Pentagone, conduite par Christopher Maier, secrétaire adjoint à la Défense chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité, est arrivée en début de semaine à Niamey en vue de proposer un calendrier du retrait des soldats américains.

L'arrivée de cette délégation fait suite à la décision prise en mars dernier par les autorités militaires nigériennes de dénoncer l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont déployé plus d'un millier de soldats au Niger. Leur base est située dans la région d'Agadez, dans le nord du Niger, près des frontières libyenne et algérienne.

