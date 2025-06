La 14è édition de la Foire de l'agriculture et des industries alimentaires se déroule dans la ville de Sfax, à 350 kilomètres au sud de Tunis, dans le sud de la Tunisie.

L’évènement réunit 120 entreprises et représentants de 12 pays, dont la Türkiye, l'Algérie, l'Italie, la Russie, l'Espagne et la Jordanie.

L'ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, s'est félicité de la participation des entreprises turques à la Foire de l'agriculture et des industries alimentaires

"Dans ce pays, la culture de l'olivier est au premier plan. La fertilité du sol permet de cultiver de nombreux produits alimentaires. Ce qui nous réjouit, c'est que des fabricants de machines de nombreux pays du monde sont présents, et la Türkiye s'affirme. D'après les informations que nous avons reçues des autorités et des participants à la foire, nos équipements sont particulièrement appréciés pour les machines de pressage à froid destinées à la production d'huile d'olive", s'est-il réjoui.

Et d’ajouter : "Cette foire est importante parce qu'elle montre à quel point notre pays s'affirme dans l'industrie, la production et la commercialisation de machines et d'équipements. Nos entrepreneurs sont présents partout avec leurs machines. Je félicite nos industriels qui y ont contribué".

Mustafa Polat, responsable de "Polat makine", une entreprise turque participant à la foire, a précisé que l'olive est l'un des produits les plus importants de l'agriculture tunisienne

"Nous sommes entrés sur le marché tunisien entre 1996 et 1997 en proposant des machines pour la production d'huile d'olive. Actuellement, nos machines sont utilisées dans plus de 500 sites de production d'huile d'olive sur l'ensemble du territoire tunisien. Nous fournissons également des services de maintenance et de pièces détachées aux entreprises qui utilisent nos machines", a confié à Anadolu Mustafa Polat.

Il a souligné que la production d'olives en Tunisie varie selon les régions et que chaque région a sa propre variété d'olives.

- Les entreprises turques ont brisé la domination des marques étrangères en Tunisie

Huseyin Ozer, directeur des ventes de Haus centrifuge technologies, une entreprise turque présente en Tunisie depuis 1994, a exprimé sa satisfaction quant à l’environnement d’affaires dans le pays.

Nous sommes l'une des entreprises turques les plus expérimentées sur le marché tunisien de la production d'huile d'olive. La capacité des machines à huile d'olive que nous vendons en Tunisie commence à 10 tonnes et va jusqu'à 350 tonnes. Notre société a réalisé des percées significatives en Tunisie en contrepartie des efforts que nous avons déployés pendant des années. Actuellement, nous avons brisé la domination des marques étrangères en Tunisie avec d'autres entreprises turques", a-t-il souligné.

