Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit profondément attristé par les informations relatives au crash de l’hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi.

“Nous suivons de près l'incident, en pleine coordination avec les autorités iraniennes et nous sommes prêts à fournir tout le soutien nécessaire”, a déclaré Erdogan sur un post publié sur la plateforme X.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, le gouverneur de la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental et d'autres responsables se trouvaient également à bord de l’appareil, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Dans ce cadre, l’Agence turque de gestion des catastrophes AFAD a annoncé envoyer en Iran un hélicoptère de recherche et de sauvetage à vision nocturne, 32 alpinistes experts en recherche et sauvetage et 6 véhicules pour aider aux efforts engagés par Téhéran suite au crash de l’hélicoptère transportant le président iranien.

De son côté, le ministère turc des Affaires étrangères a affirmé dans un post sur la plateforme X suivre l'évolution de la situation avec tristesse.

“Nous espérons que le président iranien Raïsi, son ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian et les autres passagers sont sains et saufs et en bonne santé”, a-t-il souligné.

Le ministère a également indiqué que des efforts ont été initiés pour fournir toutes sortes de soutien aux actions de recherche et de sauvetage.

L'incident a eu lieu après que Raïssi a rejoint son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour la cérémonie d'inauguration et de mise en service de deux ouvrages hydrauliques à la frontière avec l'Azerbaïdjan.

