Le Croissant-Rouge iranien a annoncé qu'il avait trouvé l'emplacement de l'épave de l'hélicoptère du président Ebrahim Raisi après qu'elle ait été détectée par un drone turc Akinci.

Tôt lundi, le chef du Croissant-Rouge iranien, Pir Hossein Kolivand, a déclaré qu'il restait deux kilomètres à parcourir pour atteindre la zone où se trouve l'épave.

L'agence de presse officielle iranienne IRNA a également confirmé la découverte.

"L'emplacement de l'hélicoptère du président a été trouvé. Les équipes de recherche et de sauvetage se sont approchées de l'endroit où l'accident s'est produit", a déclaré l'agence.

À la suite des opérations de recherche et de sauvetage menées sur place, le président iranien Ebrahim Raïssi, le ministre des affaires étrangères du pays et d'autres personnes ont été retrouvés morts, a déclaré la télévision d'État iranienne.

Source thermique identifiée par un drone turc

Le drone turc Bayraktar Akinci a identifié tôt lundi une source thermique soupçonnée d'être l'épave de l'hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïsi et a communiqué ses coordonnées aux autorités iraniennes, a rapporté l'agence de presse Anadolu.

Après le crash de l'hélicoptère transportant Raïssi, le ministère turc de la défense nationale a affecté un drone Akinci et un hélicoptère de type Cougar doté de capacités de vision nocturne pour participer aux activités de recherche.

La Turquie a également envoyé un hélicoptère de recherche et de sauvetage à vision nocturne et 32 sauveteurs à la demande de l'Iran, comme l'a annoncé dimanche l'Agence de gestion des catastrophes du pays (AFAD).

"L'Iran a demandé un hélicoptère de recherche et de sauvetage à vision nocturne à la Turquie, par l'intermédiaire du ministère turc des Affaires étrangères", a indiqué l'agence dimanche.

"Les 32 alpinistes de recherche et de sauvetage des branches de Van et d'Erzurum de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) et 6 véhicules sont en route vers la zone", a ajouté l'agence.

En outre, "15 alpinistes de recherche et de sauvetage d'Ankara, de Diyarbakir et de Konya sont en attente", a déclaré l'agence, ajoutant qu'elle surveillait de près la situation pour de nouveaux développements.

Crash d'hélicoptère

Le président Raïssi a assisté dimanche en hélicoptère à la cérémonie d'inauguration d'un barrage à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan.

La télévision d'État iranienne a rapporté que l'accident s'est produit lorsque l'hélicoptère de M. Raïssi a fait un atterrissage brutal alors qu'il revenait de la région.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, Malik Rahmeti, le gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan oriental, et l'imam Ayatollah Ali Hashim de la province de Tabriz se trouvaient également à bord de l'hélicoptère.

Les équipes de recherche et de sauvetage signalent que le travail se poursuit difficilement en raison des mauvaises conditions météorologiques.

