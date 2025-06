Le Maroc devrait augmenter sa superficie de culture de melon Charantais (connus localement sous le nom Cantaloup) de 90 hectares de plus d’ici la fin de 2024. Le Royaume se hisse globalement comme l’un des pays les plus importants dans la culture de cette variété de melon d’origine africaine.

Des données récentes sur la culture de ce melon ont révélé que le Maroc devrait augmenter sa superficie de culture en 2024, la France a gardé la sienne, tandis que la superficie diminuerait en Espagne.

Les prévisions des surfaces de culture des melons charentais au Maroc, en Espagne et en France pour cette campagne agricole actuelle sont mises en évidence par l'Association interprofessionnelle du melon de France (AIM) en marge du salon Medfel de Perpignan.

Le pays nord-africain devrait arriver avec une légère augmentation de ses superficies cultivées, mais avec des problèmes de rendement par hectare, mais, toujours selon les mêmes sources et malgré tout, la commercialisation du mois d’avril s’est développée de manière positive.

L’augmentation de plantations a été notée, bien qu’elle soit légère, de l’ordre de 90 de plus soit 1.450 hectares au total. En termes de répartition géographique, Marrakech arrive en tête avec une superficie de 920 hectares, soit 50 de plus que l’an dernier selon les prévisions, répartis entre production en plein champ (55%) et sous serre (45%).

Les conditions climatiques sont globalement satisfaisantes dans cette région-là, et cela a permis d’avoir les premières récoltes dès le mois de mars.

En Espagne, par contre, la superficie de culture du melon charentais enregistre une tendance à la baisse à cause des coûts de production. Ce type de melon, reste cultivé exclusivement pour l’exportation.

